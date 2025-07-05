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РФ ударила по Украине 322 дронами: какой город принял удар
Этой ночью основным направлением удара российских дронов стал город Староконстантинов Хмельницкой области.
В ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 322-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.
О результатах работы ПВО отчитались Воздушные силы ВСУ.
Россияне запускали дроны разных типов из следующих направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.
На этот раз в качестве основной «жертвы» оккупанты выбрали Хмельнитчину, а именно — город Староконстантинов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По информации ВС, по состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов):
157 — сбит огневыми средствами поражения,
135 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Попадания зафиксированы в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз атаковали украинские города ударными дронами. Также сегодня утром взрывы раздавались в Хмельницкой области.