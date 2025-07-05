РФ ударила по Украине 322 дронами: какой город принял удар

Удар РФ по Украине ночью и утром 5 июля / © ТСН.ua

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В ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 322-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

О результатах работы ПВО отчитались Воздушные силы ВСУ.

Россияне запускали дроны разных типов из следующих направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

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На этот раз в качестве основной «жертвы» оккупанты выбрали Хмельнитчину, а именно — город Староконстантинов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По информации ВС, по состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов):

157 — сбит огневыми средствами поражения,

135 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Попадания зафиксированы в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

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Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз атаковали украинские города ударными дронами. Также сегодня утром взрывы раздавались в Хмельницкой области.