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- Украина
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В Хмельницкой области с утра гремят взрывы
Россияне атакуют Хмельнитчину ударными дронами — в регионе работает ПВО.
Сегодня, 5 июля, в Хмельницкой области во время объявленной воздушной тревоги, начавшейся в 08:14, было слышно звуки взрывов.
По данным мониторинговых каналов, в регионе работает ПВО.
В частности, Воздушные силы Украины отметили: «Староконстантинов — угроза применения ударных БпЛА».
С начала суток — это вторая воздушная тревога, первая продолжалась с 00:45 до 05:23.
Напомним, что в Киеве и ряде областей Украины 4 июля звучала воздушная тревога. В Воздушных Силах Украины сообщили об угрозе ударных БпЛА.