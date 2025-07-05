В Хмельницкой области с утра гремят взрывы

На Хмельнитчине неспокойно / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 5 июля, в Хмельницкой области во время объявленной воздушной тревоги, начавшейся в 08:14, было слышно звуки взрывов.

По данным мониторинговых каналов, в регионе работает ПВО.

В частности, Воздушные силы Украины отметили: «Староконстантинов — угроза применения ударных БпЛА».

Реклама

С начала суток — это вторая воздушная тревога, первая продолжалась с 00:45 до 05:23.

Напомним, что в Киеве и ряде областей Украины 4 июля звучала воздушная тревога. В Воздушных Силах Украины сообщили об угрозе ударных БпЛА.