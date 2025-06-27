ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
11k
Время на прочтение
1 мин

Утром в Хмельницкой области снова раздаются взрывы

Военные предупреждают об угрозе российских БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Утром 27 июня в Хмельницкой области произошли взрывы. В регионе в 07:11 была объявлена тревога из-за угрозы беспилотников.

Об этом сообщили местные медиа и мониторинги.

“На Хмельнитчине снова слышны звуки взрывов, об этом сообщили корреспонденты “Суспільного”.

Заметим, Воздушные силы предупредили, что российский БпЛА зафиксировали на севере Хмельнитчины. Дрон двигался в направлении Староконстантинова.

Напомним, ночью российская армия атаковала Украину БПЛА. В разных регионах были зафиксированы беспилотники. В частности, и в Хмельницкой области.

Кроме того, российские захватчики ударили ракетами «Кинжал». Пуски совершили два борта МиГ-31К. Мониторинговые каналы сообщили, что под атакой находился Староконстантинов. Атаковали россияне город и "Калибрамы".

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie