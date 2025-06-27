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- Украина
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Утром в Хмельницкой области снова раздаются взрывы
Военные предупреждают об угрозе российских БПЛА.
Утром 27 июня в Хмельницкой области произошли взрывы. В регионе в 07:11 была объявлена тревога из-за угрозы беспилотников.
Об этом сообщили местные медиа и мониторинги.
“На Хмельнитчине снова слышны звуки взрывов, об этом сообщили корреспонденты “Суспільного”.
Заметим, Воздушные силы предупредили, что российский БпЛА зафиксировали на севере Хмельнитчины. Дрон двигался в направлении Староконстантинова.
Напомним, ночью российская армия атаковала Украину БПЛА. В разных регионах были зафиксированы беспилотники. В частности, и в Хмельницкой области.
Кроме того, российские захватчики ударили ракетами «Кинжал». Пуски совершили два борта МиГ-31К. Мониторинговые каналы сообщили, что под атакой находился Староконстантинов. Атаковали россияне город и "Калибрамы".