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Взрывная ночь в России: дроны атаковали военные аэродромы (видео)
В частности, Генштаб ВСУ подтвердил поражение Борисоглебской аэродрома Воронежской области, на котором базируется 160 учебный авиационный полк.
В ночь на 5 июля в нескольких российских регионах раздались взрывы после атаки БПЛА, в результате чего были зафиксированы пожары и перебои с мобильным интернетом.
ТСН.ua собрал все детали о ночной «бавовне» в России.
Саратов и Энгельс
Под атакой беспилотников в Саратовской области находились города Энгельс и Саратов, где находятся аэродром и крупный НПЗ. Губернатор региона Бусаргин заявил, что в этих городах в результате атаки повреждения жилых домов. Он уверил, что пострадавших нет.
Местные в соцсетях в регионе были услышаны не менее восьми взрывов. Один из дронов, как сообщается, был сбит над городом Энгельс, где расположена российская авиабаза, с которой Россия производит запуск самолетов для ударов по Украине.
Чебоксары
Дроны долетели до Чувашии — в столице республики Чебоксарах также прогремели взрывы. По предварительной информации, в Чебоксарах дроны атаковали одно из производственных предприятий. На опубликованных очевидцами кадрах виден масштабный пожар. Жители жалуются на сбои с мобильным интернетом.
Как передает паблик «Астра», пожар в Чебоксарах после атаки БПЛА возник в районе завода по производству водогрейных котлов Vutherm.
Воронежская область
В Борисоглебске Воронежской области дроны атаковали военный аэродром в составе ВКС России, на котором базируется 160 учебный авиационный полк. Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ.
Генеральный штаб ВСУ подверг факт атаки по аэродрому. Поражены склады с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Точные результаты поражения уточняются.
Ленинградская область
Губернатор Ленинградской области пожаловался, что российская «Пэ-вэ-о» якобы отражает атаку БпЛА в регионе. По его словам, сбиты два беспилотника. Несколько раз за ночь в питерском аэропорту Пулково вводились ограничения. Из-за этого задерживалось более 50 рейсов.
В общем в аэропортах Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга был введен план «Ковер» по ограничению полетов.