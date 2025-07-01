Российский Ижевск атаковали БпЛА: какое предприятие могло попасть под удар

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

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Во вторник, 1 июля, российский Ижевск накрыл мощный «хлопок». Да, одно из предприятий попало под удар БпЛА.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

На кадрах можно увидеть один из прилетов.

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Атаку уже подтвердил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

Дата публикации 09:48, 01.07.25 Количество просмотров 17 В российском Ижевске "хлопок" на одном из предприятий

Что могло быть целью

Взрывы в Ижевске прокомментировал и глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

«Там (в Ижевске — ред.) есть, например, Ижевский электромеханический завод „Купол“ — это один из главных производителей ЗРК „Тор“ и ударных БПЛА „Гарпия-А1“ для армии РФ», — сообщил он.

Окончательные детали и последствия удара ожидаем позже.

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Напомним, ночью 1 июля в разных районах Саратова по меньшей мере трижды звучала тревожная сирена.

Были слышны несколько взрывов, первые два — в районе 4:50 по местному времени, потом еще серия Информации о наличии разрушений на земле или пострадавших пока не было.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил об угрозе атаке БПЛА, а местный аэропорт был закрыт и в настоящее время не отправляет и не принимает рейсы.