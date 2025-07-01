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Российский Ижевск атаковали БпЛА: какое предприятие могло попасть под удар
Утром 1 июля жителям Ижевска в России было неспокойно.
Во вторник, 1 июля, российский Ижевск накрыл мощный «хлопок». Да, одно из предприятий попало под удар БпЛА.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
На кадрах можно увидеть один из прилетов.
Атаку уже подтвердил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.
Что могло быть целью
Взрывы в Ижевске прокомментировал и глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
«Там (в Ижевске — ред.) есть, например, Ижевский электромеханический завод „Купол“ — это один из главных производителей ЗРК „Тор“ и ударных БПЛА „Гарпия-А1“ для армии РФ», — сообщил он.
Окончательные детали и последствия удара ожидаем позже.
Напомним, ночью 1 июля в разных районах Саратова по меньшей мере трижды звучала тревожная сирена.
Были слышны несколько взрывов, первые два — в районе 4:50 по местному времени, потом еще серия Информации о наличии разрушений на земле или пострадавших пока не было.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил об угрозе атаке БПЛА, а местный аэропорт был закрыт и в настоящее время не отправляет и не принимает рейсы.