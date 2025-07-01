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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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464
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Російський Іжевськ атакували БпЛА: яке підприємство могло потрапити під удар

Зранку 1 липня мешканцям Іжевська у РФ було неспокійно.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

У вівторок, 1 липня, російський Іжевськ накрила потужна «бавовна». Так, одне з підприємств потрапило під удар БпЛА.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

На кадрах можна побачити один із прильотів.

Атаку вже підтвердив губернатор Удмуртії Олександр Бречалов.

Що могло бути ціллю

Вибухи в Іжевську прокоментував і голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Там (в Іжевську — ред.) є, наприклад, Іжевський електромеханічний завод „Купол“ — це один з головних виробників ЗРК „Тор“ та ударних БПЛА „Гарпія-А1“ для армії РФ”, — повідомив він.

Остаточні деталі й наслідки удару очікуємо згодом.

Нагадаємо, вночі 1 липня у різних районах Саратова щонайменше тричі лунала тривожна сирена.

Було чути кілька вибухів, перші два — в районі 4:50 за місцевим часом, потім ще серія. Інформації про наявність руйнувань на землі чи постраждалих наразі не було.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін оголосив про загрозу атаці БПЛА, а місцевий аеропорт був закритий і на цей час не відправляє та не приймає рейси.

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