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- Війна
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Російський Іжевськ атакували БпЛА: яке підприємство могло потрапити під удар
Зранку 1 липня мешканцям Іжевська у РФ було неспокійно.
У вівторок, 1 липня, російський Іжевськ накрила потужна «бавовна». Так, одне з підприємств потрапило під удар БпЛА.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
На кадрах можна побачити один із прильотів.
Атаку вже підтвердив губернатор Удмуртії Олександр Бречалов.
Що могло бути ціллю
Вибухи в Іжевську прокоментував і голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
«Там (в Іжевську — ред.) є, наприклад, Іжевський електромеханічний завод „Купол“ — це один з головних виробників ЗРК „Тор“ та ударних БПЛА „Гарпія-А1“ для армії РФ”, — повідомив він.
Остаточні деталі й наслідки удару очікуємо згодом.
Нагадаємо, вночі 1 липня у різних районах Саратова щонайменше тричі лунала тривожна сирена.
Було чути кілька вибухів, перші два — в районі 4:50 за місцевим часом, потім ще серія. Інформації про наявність руйнувань на землі чи постраждалих наразі не було.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін оголосив про загрозу атаці БПЛА, а місцевий аеропорт був закритий і на цей час не відправляє та не приймає рейси.