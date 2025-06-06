Атака на Полтавщину: стало відомо про наслідки (фото)

Удар по Полтавщині 6 червня

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Унаслідок масованої атаки ворога 6 червня на Полтавщині, у Кременчуцькому районі постраждаи троє людей.

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Володимир Когут — керівник Полтавської ОВА — заявив, що також пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав’ярню.

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Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

Двоє з постраждалих жителів отримали медичну допомогу на місці, одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Зазначимо, що повітряну тривогу на Полтавщині оголосили 5 червня ввечері, о 21:46. І лише вранці 6 червня пролунав її відбій.

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня РФ завдала комбінованої атаки по Львівській області безпілотниками та крилатими ракетами. Там попередньо — без жертв і постраждалих. Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

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Цієї ночі Україну атакували сотні ворожих дронів, частина з яких летіла на Київ, решта — в інших регіонах або ж попрямували на захід України.

У Луцьку зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок, він частково зруйнований. У багатьох будівлях ударна хвиля повибивала вікна.

А у Тернополі фіксують задимлення — влада просить не виходити на вулицю.

Запуски балістики також фіксувались у бік Харкова, Дніпра, Чернігова, Черкас та Канева.

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