- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
В российском Энгельсе раздались взрывы
Жители Энгельса слышали не менее восьми взрывов над городом.
В ночь на 5 июля 2025 года в российском Энгельсе начали раздаваться взрывы.
Об этом информирует SHOT .
Предварительно взрывы начались над городом примерно в 3:50, всего было слышно по меньшей мере восемь взрывов.
Официальная информация пока не поступала. Ранее губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил, что "от Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность".
Ранее сообщалось, что украинские воины устроили охоту на российских операторов БПЛА. В результате слаженной работы уничтожены и повреждены 42 объекта армии РФ.