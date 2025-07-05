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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В российском Энгельсе раздались взрывы

Жители Энгельса слышали не менее восьми взрывов над городом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрыв в РФ

Взрыв в РФ / © ТСН.ua

В ночь на 5 июля 2025 года в российском Энгельсе начали раздаваться взрывы.

Об этом информирует SHOT .

Предварительно взрывы начались над городом примерно в 3:50, всего было слышно по меньшей мере восемь взрывов.

Официальная информация пока не поступала. Ранее губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил, что "от Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность".

Ранее сообщалось, что украинские воины устроили охоту на российских операторов БПЛА. В результате слаженной работы уничтожены и повреждены 42 объекта армии РФ.

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