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У російському Енгельсі пролунали вибухи
Жителі Енгельса чули щонайменше вісім вибухів над містом.
У ніч проти 5 липня 2025 року у російському Енгельсі почали лунати вибухи.
Про це інформує SHOT.
Попередньо вибухи почали лунати над містом приблизно о 3:50, загалом було чутно щонайменше вісім вибухів.
Офіційної інформації наразі не надходило. Раніше губернатор Саратовської області Бусаргін повідомив, що “від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність”.
Раніше повідомлялося, що українські воїни влаштували полювання на російських операторів БпЛА. Внаслідок злагодженої роботи знищено та пошкоджено 42 об’єкти армії РФ.