У російському Енгельсі пролунали вибухи

Вибух у РФ / © ТСН.ua

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У ніч проти 5 липня 2025 року у російському Енгельсі почали лунати вибухи.

Про це інформує SHOT.

Попередньо вибухи почали лунати над містом приблизно о 3:50, загалом було чутно щонайменше вісім вибухів.

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Офіційної інформації наразі не надходило. Раніше губернатор Саратовської області Бусаргін повідомив, що “від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність”.

Раніше повідомлялося, що українські воїни влаштували полювання на російських операторів БпЛА. Внаслідок злагодженої роботи знищено та пошкоджено 42 об’єкти армії РФ.