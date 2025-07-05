ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

У російському Енгельсі пролунали вибухи

Жителі Енгельса чули щонайменше вісім вибухів над містом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибух у РФ

Вибух у РФ / © ТСН.ua

У ніч проти 5 липня 2025 року у російському Енгельсі почали лунати вибухи.

Про це інформує SHOT.

Попередньо вибухи почали лунати над містом приблизно о 3:50, загалом було чутно щонайменше вісім вибухів.

Офіційної інформації наразі не надходило. Раніше губернатор Саратовської області Бусаргін повідомив, що “від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність”.

Раніше повідомлялося, що українські воїни влаштували полювання на російських операторів БпЛА. Внаслідок злагодженої роботи знищено та пошкоджено 42 об’єкти армії РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie