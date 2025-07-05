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Взрывы над Чебоксарами: сообщают о сбитии неизвестных БПЛА
Над Чебоксарами и в районе Лапсара прогремели взрывы.
Жители российских Чебоксар сообщают о взрывах в небе над городом.
Предварительно на подлете в столицу Чувашии были сбиты несколько неизвестных БПЛА.
По данным SHOT , всего было слышно около шести взрывов, в том числе над селом Лапсары (примерно в 10 км от Чебоксар).
Официальных сообщений нет.
Напомним, что ранее в российском Энгельсе раздались взрывы .