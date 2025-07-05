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Астрологический прогноз на 5 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения начатых ранее дел, но не подходит для новых начинаний.
Символ дня: Огненная Змея.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают довольно тяжело, но если вовремя обратиться к врачу, можно минимизировать неприятные факторы, связанные с состоянием здоровья.
Питание дня: тяжелую и ирную пищу, мясо и бобовые желательно заменить овощами.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать любые овощи со съедобной наземной частью – уровень полезных веществ в них в это время стремится к максимуму.
Магия и мистика дня: от магических обрядов сегодня лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но они могут указывать на внутренние проблемы, которые донимают человека.
Табу дня: нужно осторожно обращаться с колющими и режущими предметами.
Цитата дня: «Зря объясняешь. Услышат не суть, а то, что вписывается в их картину мира» (Шэнь Дао).
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