Астрологический прогноз на 5 июля

Опал / © Getty Images

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения начатых ранее дел, но не подходит для новых начинаний.

Символ дня: Огненная Змея.

Реклама

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают довольно тяжело, но если вовремя обратиться к врачу, можно минимизировать неприятные факторы, связанные с состоянием здоровья.

Питание дня: тяжелую и ирную пищу, мясо и бобовые желательно заменить овощами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать любые овощи со съедобной наземной частью – уровень полезных веществ в них в это время стремится к максимуму.

Магия и мистика дня: от магических обрядов сегодня лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но они могут указывать на внутренние проблемы, которые донимают человека.

Табу дня: нужно осторожно обращаться с колющими и режущими предметами.

Реклама

Цитата дня: «Зря объясняешь. Услышат не суть, а то, что вписывается в их картину мира» (Шэнь Дао).

Читайте также: