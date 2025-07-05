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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вибухи над Чебоксарами: повідомляють про збиття невідомих БПЛА

Над Чебоксарами та в районі Лапсар пролунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Жителі російських Чебоксар повідомляють про вибухи в небі над містом.

Попередньо, на підльоті до столиці Чувашії було збито кілька невідомих БПЛА.

За даними SHOT, загалом було чутно близько шести вибухів, зокрема над селом Лапсари (приблизно за 10 км від Чебоксар).

Офіційних повідомлень наразі немає.

Нагадаємо, що раніше у російському Енгельсі пролунали вибухи.

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