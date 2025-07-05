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Вибухи над Чебоксарами: повідомляють про збиття невідомих БПЛА
Над Чебоксарами та в районі Лапсар пролунали вибухи.
Жителі російських Чебоксар повідомляють про вибухи в небі над містом.
Попередньо, на підльоті до столиці Чувашії було збито кілька невідомих БПЛА.
За даними SHOT, загалом було чутно близько шести вибухів, зокрема над селом Лапсари (приблизно за 10 км від Чебоксар).
Офіційних повідомлень наразі немає.
Нагадаємо, що раніше у російському Енгельсі пролунали вибухи.