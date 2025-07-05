ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1195
Час на прочитання
2 хв

Вибухова ніч у Росії: дрони атакували військові аеродроми (відео)

Зокрема, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому Борисоглібську Воронезької області, на якому базується 160 навчальний авіаційний полк.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Бавовна в Росії

Бавовна в Росії / © ТСН.ua

У ніч на 5 липня у кількох російських регіонах пролунали вибухи після атаки БПЛА, внаслідок чого були зафіксовані пожежі та перебої з мобільним інтернетом.

ТСН.ua позбирав всі деталі про нічну «бавовну» в Росії.

Саратов і Енгельс

Під атакою безпілотників у Саратовській області були міста Енгельс і Саратов, де знаходяться аеродром і великий НПЗ. Губернатор регіону Бусаргін заявив, що в цих містах внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків. Він запевнив, що постраждалих немає.

Місцеві у соцмережах розповілив регіоні було почуто щонайменше вісім вибухів. Один з дронів, як повідомляється, було збито над містом Енгельс, де розташована російська авіабаза, з якої Росія здійснює запуск літаків для ударів по Україні.

Чебоксари

Дрони долетіли аж до Чувашії — у столиці республки Чебоксарах також пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у Чебоксарах дрони атакували одне з виробничих підприємств. На опублікованих очевидцями кадрах видно масштабну пожежу. Жителі скаржаться на перебої з мобільним інтернетом.

Як передає паблк «Астра», пожежа в Чебоксарах після атаки БПЛА виникла в районі заводу з виробництва водогрійних котлів Vutherm.

Воронежська область

У Борисоглібську Воронезької області дрони атакували військовий аеродром у складі ВКС Росії, на якому базується 160 навчальний авіаційний полк. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Генеральний штаб ЗСУ підвердив факт атаки по аеродрому. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Точні результати ураження уточнюються.

/ © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ленінградська область

Губернатор Ленінградської області поскаржився, що російська «Пе-ве-о» нібито відбиває атаку БпЛА в регіоні. За його словами, збито два безпілотники. Кілька разів за ніч у пітерському аеропорту Пулково вводили обмеження. Через це затримувалося понад 50 рейсів.

Загалом в аеропортах Саратова, Ульяновська та Санкт-Петербурга було введено план «Килим» щодо обмеження польотів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie