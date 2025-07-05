Вибухова ніч у Росії: дрони атакували військові аеродроми (відео)

Бавовна в Росії / © ТСН.ua

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У ніч на 5 липня у кількох російських регіонах пролунали вибухи після атаки БПЛА, внаслідок чого були зафіксовані пожежі та перебої з мобільним інтернетом.

ТСН.ua позбирав всі деталі про нічну «бавовну» в Росії.

Саратов і Енгельс

Під атакою безпілотників у Саратовській області були міста Енгельс і Саратов, де знаходяться аеродром і великий НПЗ. Губернатор регіону Бусаргін заявив, що в цих містах внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків. Він запевнив, що постраждалих немає.

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Місцеві у соцмережах розповілив регіоні було почуто щонайменше вісім вибухів. Один з дронів, як повідомляється, було збито над містом Енгельс, де розташована російська авіабаза, з якої Росія здійснює запуск літаків для ударів по Україні.

Дата публікації 08:40, 05.07.25 Кількість переглядів 15 В Енгельсі, де стоять російські винищувачі, пролунали вибухи

Чебоксари

Дрони долетіли аж до Чувашії — у столиці республки Чебоксарах також пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у Чебоксарах дрони атакували одне з виробничих підприємств. На опублікованих очевидцями кадрах видно масштабну пожежу. Жителі скаржаться на перебої з мобільним інтернетом.

Як передає паблк «Астра», пожежа в Чебоксарах після атаки БПЛА виникла в районі заводу з виробництва водогрійних котлів Vutherm.

Дата публікації 08:37, 05.07.25 Кількість переглядів 11 БПЛА долетіли аж до Чувашії: результати атаки

Воронежська область

У Борисоглібську Воронезької області дрони атакували військовий аеродром у складі ВКС Росії, на якому базується 160 навчальний авіаційний полк. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

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Генеральний штаб ЗСУ підвердив факт атаки по аеродрому. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Точні результати ураження уточнюються.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ленінградська область

Губернатор Ленінградської області поскаржився, що російська «Пе-ве-о» нібито відбиває атаку БпЛА в регіоні. За його словами, збито два безпілотники. Кілька разів за ніч у пітерському аеропорту Пулково вводили обмеження. Через це затримувалося понад 50 рейсів.

Загалом в аеропортах Саратова, Ульяновська та Санкт-Петербурга було введено план «Килим» щодо обмеження польотів.