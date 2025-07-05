ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
699
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 5 липня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку та особовий склад на полі бою. За добу — мінус 1050 солдатів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Станом на ранок 5 липня ЗСУ знищили 1 025 260 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — 1025260 (+1050) осіб

  • танків — 10990 (+2)

  • бойових броньованих машин — 22953 (+7)

  • артилерійських систем — 29921 (+56)

  • РСЗВ — 1428

  • засоби ППО — 1191

  • літаків — 420

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43609 (+306)

  • крилаті ракети — 3439 (+3)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 54148 (+149)

  • спеціальна техніка — 3925 (+0)

Раніше повідомлялося, що бійці ССО завдали втрат армії РФ поблизу кордону. Так, вони знищили цілу ворожу групу, яка намагалася потрапити до України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie