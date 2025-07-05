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Втрати Росії станом на 5 липня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку та особовий склад на полі бою. За добу — мінус 1050 солдатів.
Станом на ранок 5 липня ЗСУ знищили 1 025 260 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — 1025260 (+1050) осіб
танків — 10990 (+2)
бойових броньованих машин — 22953 (+7)
артилерійських систем — 29921 (+56)
РСЗВ — 1428
засоби ППО — 1191
літаків — 420
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43609 (+306)
крилаті ракети — 3439 (+3)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 54148 (+149)
спеціальна техніка — 3925 (+0)
Раніше повідомлялося, що бійці ССО завдали втрат армії РФ поблизу кордону. Так, вони знищили цілу ворожу групу, яка намагалася потрапити до України.