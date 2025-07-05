ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
2 хв

День ангела 5 липня: кого та як вітати з іменинами

5 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 5 липня, день ангела

Який сьогодні, 5 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 5 липня

5 липня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Василя, Сергія, Степана, Варвару, Ганну, Єлизавету.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає м’яким, добрим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві світлий, позитивний. В дорослому віці стає впененим в собі, легко втілює в життя всі свої плани.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві уважний, ніжний. В дорослому віці стає комунікабельним, розуміє інших.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає емоційним, доброзичливим.

Варвара — давньогрецьке ім’я, перекладається як “чужоземка”. В дитинстві сильна особистість. В дорослому віці стає серйозною, енергійною.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві непосидюча, комунікабельна. В дорослому віці стає цілеспрямованою, бажає розвиватися.

Єлизавета — давньоєврейське походження, означає “Божа клятва”. В дитинстві замкнута в собі. В дорослому віці стає врівноваженою, поблажливою.

День ангела 5 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 5 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе від усього злого, а життя було сповнене тепла, любові, радості та гармонії. Нехай добробут і здоров’я завжди йдуть поруч з тобою!

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій святий покровитель завжди веде тебе світлою дорогою, підтримує у скрутну хвилину і допомагає приймати правильні рішення. Бажаю душевного миру, мудрості, натхнення та щоденного відчуття Божої любові.

***

У День твого ангела хочу побажати тобі сили духу, ясності думок і світла в серці. Нехай невидима рука твого охоронця підтримує тебе в кожному кроці, а на життєвому шляху зустрічаються лише добрі й щирі люди. Хай віра й любов завжди живуть у твоїй душі!

***

Зі святом тебе, дорогий (а)! Сьогодні твій особливий день — День ангела. Хай усе, чого ти щиро прагнеш, здійсниться з Божим благословенням. Бажаю тобі багато радості, душевного тепла й спокою. Дякую, що ти є!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч — у хвилини радості й випробувань. Бажаю тобі миру в серці, чистоти в помислах і добрих людей довкола. Щастя тобі на кожен день!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie