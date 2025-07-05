День ангела 5 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 5 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 5 липня

5 липня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Василя, Сергія, Степана, Варвару, Ганну, Єлизавету.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає м’яким, добрим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві світлий, позитивний. В дорослому віці стає впененим в собі, легко втілює в життя всі свої плани.

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Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві уважний, ніжний. В дорослому віці стає комунікабельним, розуміє інших.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає емоційним, доброзичливим.

Варвара — давньогрецьке ім’я, перекладається як “чужоземка”. В дитинстві сильна особистість. В дорослому віці стає серйозною, енергійною.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві непосидюча, комунікабельна. В дорослому віці стає цілеспрямованою, бажає розвиватися.

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Єлизавета — давньоєврейське походження, означає “Божа клятва”. В дитинстві замкнута в собі. В дорослому віці стає врівноваженою, поблажливою.

День ангела 5 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе від усього злого, а життя було сповнене тепла, любові, радості та гармонії. Нехай добробут і здоров’я завжди йдуть поруч з тобою!

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З Днем ангела тебе! Нехай твій святий покровитель завжди веде тебе світлою дорогою, підтримує у скрутну хвилину і допомагає приймати правильні рішення. Бажаю душевного миру, мудрості, натхнення та щоденного відчуття Божої любові.

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У День твого ангела хочу побажати тобі сили духу, ясності думок і світла в серці. Нехай невидима рука твого охоронця підтримує тебе в кожному кроці, а на життєвому шляху зустрічаються лише добрі й щирі люди. Хай віра й любов завжди живуть у твоїй душі!

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Зі святом тебе, дорогий (а)! Сьогодні твій особливий день — День ангела. Хай усе, чого ти щиро прагнеш, здійсниться з Божим благословенням. Бажаю тобі багато радості, душевного тепла й спокою. Дякую, що ти є!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч — у хвилини радості й випробувань. Бажаю тобі миру в серці, чистоти в помислах і добрих людей довкола. Щастя тобі на кожен день!