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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на вихідні, 5-6 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на вихідні 5-6 липня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 5 липня, і неділю, 6 липня. В останній день тижня долар втратив 9 коп. Євро і злотий додали по 4 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,72

Курс євро

  • 1 євро — 49,17

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,57

Національний банк встановив курс валют на понеділок, 7 липня. Після вихідних гривня покращила свої позиції щодо іноземної валюти.

Дата публікації
Кількість переглядів
156
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