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Курс валют на вихідні, 5-6 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 5 липня, і неділю, 6 липня. В останній день тижня долар втратив 9 коп. Євро і злотий додали по 4 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,72
Курс євро
1 євро — 49,17
Курс злотого
1 польський злотий — 11,57
Національний банк встановив курс валют на понеділок, 7 липня. Після вихідних гривня покращила свої позиції щодо іноземної валюти.