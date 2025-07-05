Курс валют на вихідні, 5-6 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні 5-6 липня. / © УНІАН

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 5 липня, і неділю, 6 липня. В останній день тижня долар втратив 9 коп. Євро і злотий додали по 4 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 41,72

Курс євро

1 євро — 49,17

Курс злотого

1 польський злотий — 11,57

Національний банк встановив курс валют на понеділок, 7 липня. Після вихідних гривня покращила свої позиції щодо іноземної валюти.

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