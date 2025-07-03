Скільки готівки можна перевозити через кордон

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Скільки грошей можна перевозити через кордон 2025 року розповіли у Державнй митній службі.

гідно з положеннями чинного законодавства України, особа має право вивозити за межі держави готівкову валюту та банківські метали на суму, що не перевищує 10 000 євро. Ця сума розраховується за офіційним курсом Національного банку України на день перетину державного кордону.

Суми готівки, що не перевищують 10 000 євро, можуть бути вивезені без необхідності письмового декларування. Це означає, що громадяни можуть скористатися «зеленим коридором» на митниці. Наприклад, якщо у вашій кишені 9 800 євро, або ви маєте 10 500 доларів США, які за поточним курсом НБУ становлять менше 10 000 євро — ви абсолютно вкладаєтеся в дозволений ліміт і подорожуєте без декларації.

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Якщо кордон перетинає сім’я з кількох осіб, кожна з яких є окремою фізичною особою, то кожна з цих осіб має право перевозити до 10 000 євро (або еквівалент) без декларування. Отже, сукупна сума, яку може вивезти родина, дійсно збільшується пропорційно кількості членів родини, які подорожують разом.

Наприклад, якщо подорожують двоє дорослих і одна дитина (незалежно від віку, оскільки дитина також є фізичною особою), сукупна сума, яку можна вивезти без декларування, зростає до 30 000 євро (по 10 000 євро на кожного).

У випадку, якщо сума готівки перевищує встановлений ліміт у 10 000 євро, її вивезення можливе лише за умови обов’язкового письмового декларування. Для цього необхідно заповнити митну декларацію, в якій вказується точна сума, валюта та джерело походження коштів.

Які документи можуть підтвердити походження великих сум

Це можуть бути:

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Довідка з банківської установи про зняття готівки з власного рахунку.

Документи, що засвідчують отримання коштів від продажу майна (наприклад, нерухомості, транспортних засобів).

Документи, що підтверджують отримання спадщини, дарування або інших законних доходів.

Внутрішні обмеження на готівкові розрахунки в ЄС

Навіть якщо ви успішно та законно ввезли готівкові кошти до країн Європейського Союзу, важливо пам’ятати, що в деяких з них діють внутрішні обмеження на готівкові розрахунки. Це означає, що існує максимальна сума, яку дозволено сплачувати готівкою за товари чи послуги.

Наприклад, у таких країнах, як Франція чи Італія, встановлено ліміти на готівкові операції, які часто становлять від 1000 до 3000 євро. Тобто, якщо ви спробуєте розрахуватися готівкою за покупку, вартість якої перевищує цей ліміт, продавець може відмовити вам, і вам доведеться скористатися безготівковими способами оплати (банківською карткою, переказом тощо). Тому, навіть якщо ваші кошти ввезені легально, їх використання всередині країни може бути обмежене, і це варто враховувати під час планування витрат.

Скільки грошей можна перевозити на картці через кордон

Банківська карта, є найбезпечнішим і найменш ризикованим способом переміщення значних фінансових сум. Головна перевага банківських карток та переказів полягає в тому, що на них не поширюються правила обов’язкового декларування готівки при перетині кордону. Це означає відсутність необхідності заповнювати митні декларації, що значно спрощує процедуру контролю та економить час.

Однак, важливо пам’ятати, що НБУ встановлює ліміти на переказ коштів за кордон з українських карток, а також на зняття готівки за кордоном. Ці ліміти можуть змінюватися, тому завжди варто заздалегідь уточнювати актуальні обмеження у своєму банку, щоб уникнути неприємних сюрпризів під час подорожі.

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Незалежно від того, яким способом ви перевозите кошти — готівкою (якщо це велика сума, що потребує декларування) чи безготівково — завжди бажано мати документи, що підтверджують їхнє походження. Це ваш особистий «фінансовий щит» у разі будь-яких запитань з боку контролюючих органів. Наявність цих документів допоможе швидко та без проблем відповісти на будь-які запитання щодо легальності ваших фінансів.