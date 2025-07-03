Сколько наличных можно перевозить через границу

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Сколько денег можно перевозить через границу в 2025 году, рассказали в Государственной таможенной службе.

согласно положениям действующего законодательства Украины, лицо имеет право вывозить за пределы государства наличную валюту и банковские металлы на сумму, не превышающую 10 000 евро. Эта сумма рассчитывается по официальному курсу Национального банка на день пересечения государственной границы.

Суммы наличности, не превышающие 10 000 евро, могут быть вывезены без необходимости письменного декларирования. Это означает, что граждане могут воспользоваться «зеленым коридором» на таможне. вкладываетесь в разрешенный лимит и путешествуете без декларации.

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Если граница пересекает семью из нескольких лиц, каждое из которых является отдельным физическим лицом, то каждое из этих лиц имеет право перевозить до 10 000 евро (или эквивалент) без декларирования.

К примеру, если путешествуют двое взрослых и один ребенок (независимо от возраста, поскольку ребенок также является физическим лицом), совокупная сумма, которую можно вывезти без декларирования, растет до 30 000 евро (по 10 000 евро на каждого).

В случае, если сумма наличных денег превышает установленный лимит в 10 000 евро, ее вывоз возможен только при условии обязательного письменного декларирования. Для этого необходимо заполнить таможенную декларацию, в которой указывается точная сумма, валюта и источник происхождения средств.

Какие документы могут подтвердить происхождение крупных сумм

Это могут быть:

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Справка из банковского учреждения о снятии наличных с собственного счета.

Документы, удостоверяющие получение средств от продажи имущества (например, недвижимости, транспортных средств).

Документы, подтверждающие получение наследства, дарения или других законных доходов.

Внутренние ограничения на наличные расчеты в ЕС

Даже если вы успешно и законно ввезли наличные денежные средства в страны Европейского Союза, важно помнить, что в некоторых из них действуют внутренние ограничения на наличные расчеты. Это означает, что существует максимальная сумма, которую можно платить наличными за товары или услуги.

Например, в таких странах, как Франция или Италия, установлены лимиты на наличные операции, которые часто составляют от 1000 до 3000 евро. легально, их использование внутри страны может быть ограничено, и это следует учитывать при планировании расходов.

Сколько денег можно перевозить на карте через границу

Банковская карта является самым безопасным и наименее рискованным способом перемещения значительных финансовых сумм.

Однако важно помнить, что НБУ устанавливает лимиты на перевод средств за границу с украинских карточек, а также на снятие наличных денег за границей. Эти лимиты могут изменяться, поэтому всегда следует заранее уточнять актуальные ограничения в своем банке во избежание неприятных сюрпризов во время путешествия.

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Независимо от того, каким способом вы перевозите средства — наличными (если это большая сумма, требующая декларирования) или безналично, всегда желательно иметь документы, подтверждающие их происхождение. Это ваш личный финансовый щит в случае любых вопросов со стороны контролирующих органов. Наличие этих документов поможет быстро и без проблем ответить на какие-либо вопросы относительно легальности ваших финансов.