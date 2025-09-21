- Дата публикации
Магучих стала бронзовой призеркой чемпионата мира-2025
В сложных погодных условиях Ярослава принесла Украине единственную медаль на чемпионате мира-2025.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала бронзовой призеркой чемпионата мира-2025, который состоялся в японском Токио.
В финале Магучих завершила соревнования с результатом 1,97 метра. Эту высоту она покорила с первой попытки.
Ярослава разделила бронзовую награду с сербкой Ангелиной Топич, которая показала идентичный с Магучих результат.
Еще одна украинка, Юлия Левченко, заняла в финале пятое место, которое разделила с австралийкой Элеанор Паттерсон. Обе прыгнули на 1,97 метра со второй попытки.
Отметим, что соревнования несколько раз приостанавливались из-за дождя. Магучих с первой попытки не взяла высоту 2,00 метра и перенесла две попытки на 2,02 м, но на мокрой дорожке не смогла перелететь планку.
"Золото" выиграла австралийка Никола Олислагерс – 2,00 метра. "Серебро" взяла представительница Польши Мария Жодзик, уступив чемпионке по количеству попыток.
ЧМ-2025 по легкой атлетике. Прыжки в высоту, финал (женщины)
1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,00 м
2. Мария Жодзик (Польша) – 2,00 м
3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97 м
3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97 м
5. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,97 м
5. Юлия Левченко (Украина) – 1,97 м
Медаль Магучих – единственная для Украины на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике.
Ярослава в четвертый раз в карьере выиграла медаль на мировом первенстве. В 2019 и 2022 годах она становилась серебряной призеркой, а на прошлом ЧМ-2023 в Будапеште завоевала "золото".
Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.