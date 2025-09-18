Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025 в прыжках в высоту

Ярослава Магучих / © Associated Press

Реклама

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко отобрались в финал на чемпионате мира-2025 в Токио

Магучих и Левченко с первой попытки взяли высоту 1,92 метра. Этого оказалось достаточно для прохождения квалификации.

Еще одна украинка – Екатерина Табашник – не сумела прыгнуть на 1,92 метра и завершила выступления на планетарном первенстве. Всего в финал допустили 16 спортсменок.

Реклама

Финал женских прыжков в высоту на ЧМ-2025 состоится в воскресенье, 21 сентября, в 13:30 по киевскому времени.

Добавим, что Магучих является действующей чемпионкой мира по прыжкам в высоту. На ЧМ-2023 в Будапеште она завоевала "золото" с результатом 2,01 метра.

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.