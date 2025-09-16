- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 1 мин
Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира-2025 по волейболу
"Сине-желтые" разгромили команду Алжира.
Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Алжира в своем втором матче на чемпионате мира-2025, который проходит на Филиппинах.
Поединок завершился триумфом украинцев со счетом 3:0 по сетам – 25:17, 25:12, 25:11.
Для сборной Украины это первая победа на ЧМ-2025 по волейболу. В стартовом матче группового этапа наша команда проиграла Бельгии (0:3).
Благодаря победе над Алжиром подопечные Рауля Лосано сохранили шансы на выход в плей-офф мирового первенства, куда попадут две лучшие команды квартета.
Турнирная таблица группы F
1. Бельгия – 1 победа (1 матч), 3 очка (3:0 разница сетов)
2. Италия – 1 победа (1), 3 очка (3:0)
3. Украина – 1 победа (2), 3 очка (3:3)
4. Алжир – 0 побед (0), 0 очков (0:0)
В заключительном туре группового раунда сборная Украины сразится с Италией. Игра состоится в четверг, 18 сентября, в 16:30 по киевскому времени.