Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира-2025 по волейболу

Сборная Украины по волейболу / © Федерація волейболу України

Реклама

Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Алжира в своем втором матче на чемпионате мира-2025, который проходит на Филиппинах.

Поединок завершился триумфом украинцев со счетом 3:0 по сетам – 25:17, 25:12, 25:11.

Для сборной Украины это первая победа на ЧМ-2025 по волейболу. В стартовом матче группового этапа наша команда проиграла Бельгии (0:3).

Реклама

Благодаря победе над Алжиром подопечные Рауля Лосано сохранили шансы на выход в плей-офф мирового первенства, куда попадут две лучшие команды квартета.

Турнирная таблица группы F

1. Бельгия – 1 победа (1 матч), 3 очка (3:0 разница сетов)

2. Италия – 1 победа (1), 3 очка (3:0)

3. Украина – 1 победа (2), 3 очка (3:3)

Реклама

4. Алжир – 0 побед (0), 0 очков (0:0)

В заключительном туре группового раунда сборная Украины сразится с Италией. Игра состоится в четверг, 18 сентября, в 16:30 по киевскому времени.