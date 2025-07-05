ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню з гарантіями США

Бойовики ХАМАС / © Associated Press

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ХАМАС заявив, що відреагував «у позитивному дусі» на пропозицію щодо припинення вогню в Газі, укладену за посередництва США, і готовий розпочати переговори щодо виконання угоди, яка передбачає звільнення заручників та переговори про припинення конфлікту.

Про це передають Reuters і The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп раніше оголосив про «остаточну пропозицію» щодо 60-денного припинення вогню у майже 21-місячній війні між Ізраїлем та ХАМАС, заявивши, що очікує відповіді від сторін найближчими годинами.

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«ХАМАС повністю готовий, з усією серйозністю, негайно розпочати новий раунд переговорів щодо механізму реалізації цієї програми», — йдеться у відповіді організації.

Документ розроблений за участі спеціального посланця США Стіва Віткоффа та посередників з Єгипту і Катару.

В угоді йдеться про те, що ХАМАС має звільнити 10 із приблизно 20 заручників, які, на думку Ізраїлю, досі живі, а також тіла деяких із приблизно 30 загиблих заручників.

Натомість Ізраїль звільнить велику кількість палестинців, яких він утримує, та зобов’яжеться дотримуватися 60-денного припинення вогню. Протягом цього періоду ізраїльські війська поступово виведуть свої війська з узгоджених районів анклаву.

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Хоча обом сторонам необхідно узгодити низку деталей перед підписанням будь-якої угоди, їхня згода щодо основних умов є найкращою надією на призупинення понад трьох місяців важких військових дій Ізраїлю та значного скорочення гуманітарних поставок, включаючи продукти харчування.

Нагадаємо, що в Ізраїлі родини заручників вже кілька місяців виходять на вулиці, закликаючи до припинення війни та угоди про повернення додому їхніх родичів.

Раніше США закликали Ізраїль відкласти розгортання повномасштабної наземної операції в Секторі Газа, щоби не зірвати переговорний процес щодо звільнення заручників.