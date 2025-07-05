- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 396
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 5 липня: яка буде її активність
Сьогодні суттєвих магнітних бур не очікується.
У суботу, 5 липня, сонячна активність буде на низькому рівні. Магнітна буря - зеленого рівня К-індекс 3.
Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.
У суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.
Зауважимо, хоч активність Сонця зменшилася, але метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту чи втому. Також у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, який найкращий сніданок для боротьби з високим холестерином.