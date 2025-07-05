Магнітна буря 5 липня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Credits

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У суботу, 5 липня, сонячна активність буде на низькому рівні. Магнітна буря - зеленого рівня К-індекс 3.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

У суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

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Магнітна буря 5 липня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, хоч активність Сонця зменшилася, але метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту чи втому. Також у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання.

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