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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 5 липня: яка буде її активність

Сьогодні суттєвих магнітних бур не очікується.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У суботу, 5 липня, сонячна активність буде на низькому рівні. Магнітна буря - зеленого рівня К-індекс 3.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

У суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Магнітна буря 5 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 5 липня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, хоч активність Сонця зменшилася, але метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту чи втому. Також у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який найкращий сніданок для боротьби з високим холестерином.

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Дата публікації
Кількість переглядів
396
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