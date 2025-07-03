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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Погода на 4 липня в Україні: де накриє спека, а де пройдуть дощі

В Україні очікується поступове підвищення температури через формування поля підвищеного тиску, однак деякі регіони ще залишатимуться в зоні помірного тепла з підвищеною вологістю.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хвиля спеки накриває Україну

Хвиля спеки накриває Україну / © Associated Press

У п’ятницю, 4 липня, в Україні температура повітря підніметься до +35 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Сильніше припікатиме на Одещині, Миколаївщині, частині Чернівецької області, в деяких районах Черкащини та Вінниччини, +33+35 градусів. На Волині, Рівненщині та подекуди на Львівщині температура повітря завтра знизиться до +20+25 градусів», — написала вона.

Атмосферний фронт 4 липня переміщуватиметься із північного заходу, тому саме він зумовить короткочасні грозові дощі в західних, північних областях плюс Вінниччина та Черкащина.

На решті території України буде сухо та сонячно.

Погода у Києві

У Києві 4 липня очікується спекотна погода з температурою повітря +30+32 градуси. Дощ із грозою у столиці більш ймовірний в другій половині дня чи надвечір.

Раніше синоптики повідомили, що Україну накриє хвиля спеки. Подекуди повітря прогріється до +38.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1277
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