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Погода на 4 липня в Україні: де накриє спека, а де пройдуть дощі
В Україні очікується поступове підвищення температури через формування поля підвищеного тиску, однак деякі регіони ще залишатимуться в зоні помірного тепла з підвищеною вологістю.
У п’ятницю, 4 липня, в Україні температура повітря підніметься до +35 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Сильніше припікатиме на Одещині, Миколаївщині, частині Чернівецької області, в деяких районах Черкащини та Вінниччини, +33+35 градусів. На Волині, Рівненщині та подекуди на Львівщині температура повітря завтра знизиться до +20+25 градусів», — написала вона.
Атмосферний фронт 4 липня переміщуватиметься із північного заходу, тому саме він зумовить короткочасні грозові дощі в західних, північних областях плюс Вінниччина та Черкащина.
На решті території України буде сухо та сонячно.
Погода у Києві
У Києві 4 липня очікується спекотна погода з температурою повітря +30+32 градуси. Дощ із грозою у столиці більш ймовірний в другій половині дня чи надвечір.
Раніше синоптики повідомили, що Україну накриє хвиля спеки. Подекуди повітря прогріється до +38.