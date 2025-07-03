Скільки штрафів одночасно можуть виписати військовозобов’язаному: відповідь ТЦК

Штраф / © ТСН.ua

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В Україні можуть одночасно зафіксувати кілька адміністративних правопорушень щодо військовозобов’язаного. Втім, штраф буде лише один — за найсерйозніше.

Про це повідомив керівник юридичної служби Херсонського ТЦК та СП Сергій М'якенький, повідомляє ”РБК-Україна”.

За статтею 36 Кодексу про адмінправопорушення якщо одна особа вчинила одразу кілька порушень, наприклад, не оновила облікові дані до 16 липня 2024 року, не з’явилася за повісткою чи не пройшла повторну військово-лікарську комісію до 5 червня — кожне з них оформлюється окремо.

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Однак, за словами представника ТЦК та СП, “адміністративне стягнення накладається в межах санкції найбільш суттєвого правопорушення”. Тобто навіть якщо порушень кілька, штраф буде один.

“Зважаючи на те, що як за статтею 210, так і за статтею 210 прим КУпАП мінімальний штраф — однаковий, а це 17 тисяч гривень, — стягнення буде накладено лише одне, навіть якщо зафіксовано кілька правопорушень одночасно”, — пояснив Сергій М'якенький.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони України планують цифровізувати весь процес взаємодії громадян із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про повне переведення всіх етапів військового обліку в онлайн-формат.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Багато військовозобов’язаних можуть опинитися у списку розшукуваних ТЦК. Цей розшук не є кримінальним переслідуванням, а лише адміністративним механізмом, спрямованим на забезпечення явки до ТЦК і виконання військового обов’язку.

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Дата публікації 20:26, 11.06.25 Кількість переглядів 129 У Харкові спалахнула будівля ТЦК: відомо про версії причини пожежі