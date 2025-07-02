Працівник ТЦК списав із військового обліку свого брата та ще 16 чоловіків

Зловживання під час мобілізації в Україні / © ТСН

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У місті Дніпрі військовослужбовець ТЦК та СП безпідставно вніс до реєстру дані про непридатність до служби щонайменше 17 осіб, серед яких — його рідний брат.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Працівник ТЦК скористався наданим йому доступом до системи «Оберіг», щоб за допомогою власного цифрового підпису внести до реєстру відомості про нібито визнання чоловіків непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії.

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«Насправді жоден із них не проходив ВЛК, а до територіального центру навіть не з’являвся», — повідомили в ДБР.

За інформацією слідства, дехто із цих чоловіків виїхав з України, інші переховуються на території нашої країни. Зраз встановлюється місце їхнього перебування.

Поки що невідомо, чи були в діях військовослужбовця корисливі мотиви.

© Державне бюро розслідувань

Йому повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України), перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у колишнього керівника Броварського районного ТЦК та СП Юрія Бурляя журналісти виявили нерухомість та автівки на суму близько мільйона доларів.