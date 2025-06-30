Користується майном на майже $1 млн: ЗМІ про статки ексголови Броварського ТЦК

Юрій Бурляй / © Слідство.Інфо

Реклама

Колишній керівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі.

Про це передає «Слідство.Інфо».

За інформацією видання, це майно він набув протягом останніх років, коли очолював Броварський військкомат. Вартість виявленої журналістами нерухомості та автівок, якими користується сім’я військкома, сягає мільйона доларів США.

Реклама

Елітний будинок

У березні 2024 року Бурляй почав орендувати будинок на 320 квадратів в елітному котеджному містечку неподалік від Києва. Журналісти під виглядом клієнтів записалися на перегляд схожого будинку, щоб з’ясувати — скільки ж насправді коштують такі апартаменти.

Представниця котеджного містечка повідомила, що будинок схожого метражу без ремонту коштує 400 тисяч доларів США. За її словами, середня вартість ремонту — тисяча доларів США за квадратний метр.

На сайті котеджного містечка вказано, що будинок такого ж метражу без ремонту коштує 380 тисяч доларів США. Готовий котедж з ремонтом коштує 720 тисяч доларів США.

Котедж під Києвом, де, як стверджує видання, мешкає Бурляй і його родина / © Слідство.Інфо

Офіційно власницею будинку, який Юрій Бурляй орендує, є пенсіонерка Олена Черенкова. Через тиждень після купівлі котеджу вона здала його в оренду. На запитання, скільки коштував будинок, пенсіонерка не відповіла. Її син Павло Гусак повідомив, що не памʼятає ціну, яку сплатив за будинок, де зараз живе Юрій Бурляй.

Реклама

Вітальня з каміном / © Слідство інфо

Котедж всередині

За інформацією видання, Гусак та Бурляй — колишні бізнес-партнери (у лютому 2003 року вони разом заснували фірму «Ніколь»).

Квартири тещі

Також журналісти з’ясували, що під час служби Юрія Бурляя у Броварському ТЦК його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новому житловому комплексі у Борисполі.

Згідно з інформацією з держреєстру речових прав, за кожну з цих квартир теща військкома у січні 2024 року сплатила 435 тисяч гривень. Зауважимо, що зараз схожі квартири на ринку продаються утричі дорожче — десь за 1,4 мільйона гривень.

Журналісти побували у Борисполі і побачили, що у цих квартирах триває ремонт.

Реклама

Робітник проговорився, що замовником ремонтних робіт у двох квартирах є Юрій Бурляй. Сам екс-голова ТЦК під час телефонної розмови з журналістами запевнив, що гроші на ремонт позичив.

«Я просто позичив гроші й зараз робимо ремонт, щоб здавати їх (квартири, — ред.). Оце товариш просто дав під такі умови, що зробиться ремонт, і після того, як вони будуть готові до здачі в оренду, ця орендна плата буде йти йому», — сказав телефоном Бурляй.

На запитання, чому позика не відображена у декларації та скільки саме позичив військком, він закликав «не вникати так глибоко».

Квартира дружини, яку раніше орендувало МВС

Його дружина Світлана та її діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді. Згідно з довідкою про оціночну вартість, така квартира зараз коштує понад 5 мільйонів гривень.

Реклама

Цю ж квартиру раніше орендувало Міністерство внутрішніх справ. Бурляй декларував її оренду з 2015 року.

Журналісти припускають, що у цій квартирі сім’я проживала протягом багатьох років аж до моменту появи розкішного заміського будинку у передмісті Києва.

Розкішний автопарк

Як з’ясувалося, імʼя Юрія Бурляя має кілька далеко недешевих транспортних засобів. Два з яких — Volkswagen Touareg 2021 року випуску та мотоцикл Honda NC750XD були куплені у 2024 році.

У виданні з’ясували, що загальна вартість автопарку сімʼї Бурляя, згідно з його декларацією, становить 2,8 мільйона гривень.

Реклама

Загалом журналісти нарахували нерухомості та автівок, якими зараз користується сімʼя Юрія Бурляя, на понад 40 мільйонів гривень, або — майже 1 мільйон доларів США.

Крім того, експерти звертають увагу на те, що коштів, які декларує Юрій Бурляй як офіційні доходи, навряд чи вистачило б на покриття всіх витрат, які він мав за останні пару років.

Що каже сам ексвійськком Бурляй

Сам ексголова Броварського ТЦК, який цьогоріч отримав підвищення по службі, запевняє, що у будинку дозволив пожити товариш, а гроші на ремонт у двох квартирах позичив також у товариша.

Бурляй стверджує, що орендує величезний будинок під Києвом всього лише за 18 тисяч гривень на місяць. Він каже, що його товариш Павло Гусак «попросив доглядати будинок і за якісь символічні гроші пожити у ньому». Ексвійськком підтвердив, що вартість оренди такого будинку занижена, тому що «це мій товариш і у нього так склалися обставини».

Реклама

«Ви хочете мене на чомусь підловити? У мене немає коштів на купівлю цієї нерухомості», — сказав посадовець у телефонній розмові з журналістами.

Хто такий Юрій Бурляй

«Слідство.інфо» нагадало, що до своєї військової кар’єри Бурляй служив у поліції. Зазначається, що після трагедії у Княжичах у грудні 2016 року він був заарештований за підозрою в участі в угрупованні, яке обвинувачують у кількох розбійних нападах та крадіжках.

«Справу про події у Княжичах досі слухають у Броварському суді, а Бурляй фігурує у судових матеріалах як обвинувачений», — стверджують у виданні.

Тоді, у грудні 2016 року загинуло п’ятеро поліцейських внаслідок перестрілки між бійцями КОРДу, копами-розвідниками й співробітниками Державної служби охорони.

Реклама

Дата публікації 21:23, 04.12.16 Кількість переглядів 41 Стрілянина під Києвом: коментарі та нові факти у справі загибелі правоохоронців

Архівне відео

Місця роботи:

2017 року звільнився з поліції

червень 2019-травень 2020 — начальник Миронівського районного військового комісаріату (до перейменування в ТЦК)

вересень 2021-серпень 2022 — начальник Бориспільського РТЦК

серпень 2022-листопад 2024 — начальник Броварського РТЦК

Також є інформація, що за часів АТО-ООС він воював у складі батальйону «Миротворець».

У виданні з’ясували, що з січня 2025 року Юрій Бурляй отримав підвищення і тепер працює начальником відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Іспанії знайшли скарби колишнього одеського військкома Борисова.