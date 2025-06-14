Резерв + / © ТСН.ua

Реклама

У Міністерстві оборони України планують цифровізувати весь процес взаємодії громадян із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Українського радіо.

За її словами, мова йде про повне переведення всіх етапів військового обліку в онлайн-формат.

Реклама

«Наше стратегічне бачення — це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані — від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і, головне, контрольованим людиною. Це те, що ми зараз фактично робимо», — зазначила Черногоренко.

Онлайн-штрафи у «Резерв+»

Один із пріоритетів — функціонал онлайн-штрафів у застосунку «Резерв+». Він дозволить сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку прямо через додаток — зі знижкою.

«Працювати це буде так: людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через „Резерв+“, може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тис. грн, а за 8,5 тис. грн. Це практика не нова. Ми маємо таку практику відносно порушення правил дорожнього руху і фактично цю позитивну практику ми наслідуємо тут», — пояснила заступниця міністра.

Цей функціонал планують запустити вже протягом 3–4 тижнів.

Реклама

Для тих, хто не може оперативно звернутися в ТЦК

За словами посадовиці, онлайн-штрафи — це допомога для тих громадян, які з поважних причин не можуть швидко з’явитися до ТЦК, але усвідомлюють свій обов’язок перед державою.

«Ця функція дасть можливість допомогти тим громадянам, які з якихось причин не можуть з’явитися до ТЦК, не можуть сплатити штраф швидко, але хочуть і розуміють, що це їх обов’язок щодо держави», — сказала Черногоренко.

Наступний крок — зручне проходження ВЛК

Наступна ініціатива, яку планують реалізувати у Міноборони, — можливість проходити військово-лікарську комісію у тому медзакладі, який обере сам громадянин.

«Це теж дуже важлива функція для наших громадян. Загалом, ідея в тому, щоб запустити якомога більше зручних функцій для громадянина, щоб полегшити йому сам процес виконання обов’язку перед державою», — пояснила Черногоренко.

Реклама

У Міноборони підкреслюють: головна мета — зробити взаємодію з державою простою, зрозумілою й прозорою. А громадяни, своєю чергою, не мають ухилятися від виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у «Резерв+» з’являться смартконтракти.