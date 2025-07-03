До України повертається спека / © ТСН.ua

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Над Україною 3 липня формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури, найвідчутнішому — на заході та півдні країни. Лише на сході та південному сході країни атмосферний фронт додасть трохи вологи і буде помірно тепло.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на південному сході, вдень на сході країни місцями невеликий короткочасний дощ.

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Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 25-30°, на заході та півдні країни до 33°, у східних областях 21-26°.

Мапа погоди станом на 3 липня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

На території Київщини та міста Києва 3 липня прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі по області 12-17°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, Україну накриє сильна спека: подекуди припікатиме до +38°.