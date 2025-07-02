Україну накриє сильна спека: де і коли припече до +38°

Спека. / © УНІАН

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Перші дні липня в Україні прохолодні. Втім, попереду - спека. У частині областей вона буде доволі сильною.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

Вже у наступні кілька днів антициклон запанує у більшості регіонів і забезпечить суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

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Протягом 3 липня повітря прогріється до +26 +32° практично по всій Україні. Надалі спека лише посилюватиметься.

“4 липня стане найспекотнішим днем тижня. Вночі термометри покажуть +16 +22°, вдень - +28-34°. На півдні та на Закарпатті місцями може бути навіть +35°. Можливо, навіть до +37° подекуди”, - розповіла синоптикиня.

Втім, вже у вихідні, 5-6 липня, варто підготуватися до короткочасного похолодання. Зокрема, у суботу “пронесеться зі сходу на захід окремий атмосферний фронт. Він, за словами Птухи, принесе короткочасні грозові дощі, а температура повітря зменшиться на кілька градусів.

“Проте вже 6 та 7 липня Україна повернеться до сухості та спеки, що панувала 4 липня”, - додала Птуха.

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За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, від середини тижня до України надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова. Температура повітря суттєво зросте. Велика спека очікується у південних і центральних, а також на Закарпатті. Подекуди повітря прогріється вже до +35-38°.

Як повідомлялося, на Україну суне антициклон Bettina. Він зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів.

Нагадаємо, що Європу накрила пекельна спека. Температура перевищить 40 градусів Цельсія. Спека, за прогнозами, триватиме до кінця наступного тижня. Людям радять не виходити з дому посеред дня - від 11:00 до 18:00.

Дата публікації 13:11, 30.06.25 Кількість переглядів 47 Спека +40 з Європи суне до України! Синоптики вразили прогнозом!