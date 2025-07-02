Украину накроет сильная жара: где и когда припечет до +38°

Жара. / © УНІАН

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Первые дни июля в Украине прохладно. Впрочем, впереди – жара. В части областей она будет достаточно сильной.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Птуха в интервью для NV .

Уже в последующие несколько дней антициклон воцарится в большинстве регионов и обеспечит сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

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В течение 3 июля воздух прогреется до +26+32° практически по всей Украине. В дальнейшем жара будет только усиливаться.

"4 июля станет самым жарким днем недели. Ночью термометры покажут +16 +22°, днем - +28-34°. На юге и Закарпатье местами может быть даже +35°. Возможно, даже до +37° кое-где", - рассказала синоптикиня.

Впрочем, уже в выходные, 5-6 июля, стоит подготовиться к кратковременному похолоданию.

"Однако уже 6 и 7 июля Украина вернется к сухости и жаре, царившей 4 июля", - добавила Птуха.

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По словам метеоролога Игоря Кибальчича, с середины недели в Украину поступит жаркая воздушная масса с Балканского полуострова. Температура воздуха значительно возрастет. Большая жара ожидается в южных и центральных, а также в Закарпатье. Кое-где воздух прогреется уже до +35-38°.

Как сообщалось, на Украину сует антициклон Bettina. Он обусловит преимущественно сухую погоду на Правобережье, а на Левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для местных грозовых дождей.

Напомним, что Европу накрыла адская жара. Температура превысит 40 градусов по Цельсию. Жара, по прогнозам, будет продолжаться до конца следующей недели. Людям советуют не выходить из дома посреди дня – с 11:00 до 18:00.

Дата публикации 13:11, 30.06.25 Количество просмотров 47 Жара +40 из Европы движется к Украине! Синоптики поразили прогнозом!