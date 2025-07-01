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На Украину сунет антициклон Bettina: как это повлияет на погоду
В Западной Европе «бушует» жара — какой погоды ждать Украине, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Пока в Западной Европе свирепствует жара, Украину в ближайшие дни ожидает комфортная погода.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
По ее словам, завтра, 2 июля, в Украине ожидается +24+29 градусов. Только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине будет ощутимо свежее +19+23 градуса.
«Антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду на Правобережье, а на Левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для местных грозовых дождей. Ветер остается порывистым. Направление — западное, северо-западное», — пишет Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 2 июля пройдет без существенных осадков. Ветер северо-западный со временем штормовым порывом. Температура воздуха за день ожидается около +24 градусов.
«В дальнейшем жара придвинется ближе, лето примет стандартную форму. Но с размытыми контурами, то есть, и не прохладно, как сейчас, и без этих парижских +38 градусов», — подытожил синоптик.
Ранее сообщалось, что уже с 2028 года «климатические качели» на всей планете станут более безудержными и жестокими.