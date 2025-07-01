Как стерилизовать банки в микроволновке

Реклама

Готовя банки для консервации, вам больше не нужно тратить много времени или хлопотать с кипятком или духовкой. подготовить тару за считанные минуты, экономя время и усилия, идеально подходит как для опытных кулинаров, так и для тех, кто только начинает осваивать искусство консервации.

Стерилизация банок и крышек — это не просто дополнительный этап, а обязательное условие для безопасного и длительного хранения домашних заготовок. Даже при тщательном мытье на поверхности тары остаются микроорганизмы. Поэтому стеклянные емкости для заготовок нужно стерилизовать в обязательном порядке.

Независимо от выбранного метода стерилизации, тщательное мытье банок является первоочередным. Рекомендуется использовать натуральные моющие средства, такие как пищевая сода или горчичный порошок.

Реклама

После мытья банки необходимо полностью просушить, оставив их перевернутыми в полотенце. Важно также проверять банки на наличие каких-либо повреждений (трещин, сколов).

Как стерилизовать банки в микроволновке

Стерилизовать банки в микроволновке можно несколькими удобными способами, адаптируя процесс к вашим потребностям: это можно сделать с небольшим количеством воды полностью без воды или даже одновременно с уже готовой заготовкой внутри.

Стерилизация банок с водой

Этот метод наиболее популярным, поскольку он имитирует традиционную паровую стерилизацию, но гораздо быстрее.

Вымытые банки наполняют небольшим количеством воды — примерно 2-3 см в дне. Для этого лучше использовать фильтрованную воду во избежание известкового налета. Емкости ставят в микроволновку. Если у вас большая, трехлитровая банка, ее можно осторожно положить на бок, подложив под нее хлопковое полотенце для стабильности.

Реклама

Микроволновая печь включится на максимальную мощность. Время стерилизации зависит от объема банки и мощности микроволновки. Для пол-литровых и литровых банок обычно достаточно 2-3 минут. Для трехлитровых банок может потребоваться около 5 минут. Ориентироваться следует на воду, после того как она в банках закипит, их оставляют в печи еще на 1-2 минуты, а затем выключают.

Банки после этого будут очень горячими. Их достают, используя специальные прихватки или сухое кухонное полотенце, поскольку контакт горячего стекла с влагой может вызвать его растрескивание. Банку следует доставать двумя руками, а не за горлышко, чтобы избежать падения. Если в банке осталась вода, ее нужно вылить. Горячие стерилизованные банки сразу наполняют горячей консервацией. Если вы стерилизуете несколько банок, пока наполняете одну, другие можно оставить перевернутыми на полотенце, чтобы они медленнее остыгали.

Стерилизация банок без воды

Вымытые банки тщательно сушат, оставив их на полотенце. После полного высыхания их помещают в печь. Обязательно рядом с ними ставят стакан, заполненный водой примерно на 2/3. Стакан с водой нужен для того, чтобы микроволновая печь должна была нагреть, иначе она может выйти из строя.

Микроволновку включают на максимальную мощность и ждут, пока вода в стакане полностью не выкипит. Обычно для этого достаточно 5 минут. После этого горячие банки получают так же осторожно, как и в предыдущем способе, и сразу же наполняют их горячим содержимым.

Реклама

Стерилизация в микроволновке является быстрым и удобным способом по сравнению с классическими способами. Микроволновая печь позволяет стерилизовать сразу несколько банок (обычно до 5 пол-литровых), оптимизируя время подготовки. Кроме того, это комфортно, ведь микроволновка не повышает температуру и влажность в помещении, что делает процесс консервации значительно более приятным, особенно в жаркую погоду. При соблюдении всех правил (не ставить металлические крышки, проверять банки на повреждения, осторожно вытаскивать горячую тару), метод безопасен.