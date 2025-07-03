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День ангела 3 июля: кого и как поздравлять с именинами
3 июля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 3 июля
3 июля 2025 поздравьте с именинами Анатолия, Антона, Василия, Георгия, Ивана, Константина, Марка, Михаила, Александра, Родиона, Фому.
Анатолий - древнегреческое происхождение, означает "житель Анатолии". В детстве весел. Во взрослом возрасте становится терпеливым.
Антон - латинское имя, переводится как "вступать в бой". В детстве мужественный. Во взрослом возрасте становится склонным к творчеству.
Василий - древнегреческие корни, толкуется как "царь". В детстве оптимист. Во взрослом возрасте становится жизнелюбом.
Георгий - древнегреческое происхождение, означает "земледелец". В детстве яркий. Во взрослом возрасте становится простым в общении.
Иоанн - древнеиудейское имя, переводится как "милость Божия". В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Константин - латинские корни, толкуется как "постоянный". В детстве активен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Марк – латинское происхождение, означает “молоток”. В детстве любит быть кумиром для родителей. Во взрослом возрасте становится интуитивным.
Михаил - древнееврейское имя, переводится "кто как Бог". В детстве справедлив. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
Александр - древнегреческие корни, толкуется как "защитник". В детстве мужественный. Во взрослом возрасте становится однолюбом.
Родион - древнегреческое происхождение, означает "героический". В детстве уравновешен. Во взрослом возрасте становится ответственным.
Фома — древнерамейское имя, переводится как «близнец». В детстве неторопливый. Во взрослом возрасте становится застенчивым.
День ангела 3 июля – душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от всех невзгод, дарит покой и радость в сердце, а жизнь наполняется светом, теплом и счастливыми моментами.
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С днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель был рядом в каждой минуте жизни, оберегал от беды и поддерживал в любых начинаниях. Пусть душа всегда остается чистой, а добрые дела возвращаются сторицей.
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Поздравляю с днем ангела! Пусть этот святой день принесет покой, вдохновение и веру в лучшее. Пусть твой ангел всегда ведет правильным путем и дарит надежду даже в самые сложные моменты.
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Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы небесный покровитель был твоим верным спутником, охранял от бед и даровал силы для осуществления всех мечтаний. Пусть в сердце всегда царит мир и гармония.
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С днем ангела! Пусть свет ангела-хранителя освещает твой жизненный путь, помогает преодолевать трудности и наполняет дни радостью и любовью. Желаю здоровья, счастья и благополучия на каждом шагу.