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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
2783
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 3 июля будет сильной: как себя уберечь

Высокая активность Солнца может повлиять на самочувствие людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг 3 июля солнечная активность будет на высоком уровне. Магнитная буря поднимется до красного уровня – К-индекс 4.7.

Об этом сообщает Мeteoagent по состоянию на 7:00.

Отмечается, что магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Очень существенных магнитных бурь не ожидается.

Магнитная буря 3 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 3 июля. Фото: Meteoagent.

Заметим, прогноз может измениться к концу суток, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

Напомним, мы писали о шести растениях, которые очищают воздух и улучшают сон, а потому идеально подходят для спальни.

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Дата публикации
Количество просмотров
2783
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