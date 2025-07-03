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Магнитная буря 3 июля будет сильной: как себя уберечь
Высокая активность Солнца может повлиять на самочувствие людей.
В четверг 3 июля солнечная активность будет на высоком уровне. Магнитная буря поднимется до красного уровня – К-индекс 4.7.
Об этом сообщает Мeteoagent по состоянию на 7:00.
Отмечается, что магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Очень существенных магнитных бурь не ожидается.
Заметим, прогноз может измениться к концу суток, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.
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