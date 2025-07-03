Магнитная буря 3 июля будет сильной: как себя уберечь

Магнитная буря. / © Associated Press

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В четверг 3 июля солнечная активность будет на высоком уровне. Магнитная буря поднимется до красного уровня – К-индекс 4.7.

Об этом сообщает Мeteoagent по состоянию на 7:00.

Отмечается, что магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Очень существенных магнитных бурь не ожидается.

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Магнитная буря 3 июля. Фото: Meteoagent.

Заметим, прогноз может измениться к концу суток, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

нормализуйте сон:

старайтесь меньше нервничать.

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