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Магнітна буря 3 липня буде сильною: як себе вберегти
Висока активність Сонця може вплинути на самопочуття людей.
У четвер, 3 липня, сонячна активність буде на високому рівні. Магнітна буря підніметься до червоного рівня - К-індекс 4.7.
Про це повідомляє Мeteoagent станом на 07:00.
Зазначається, що магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Дуже суттєвих магнітних бур не очікується.
Зауважимо, прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.
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