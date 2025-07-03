Магнітна буря 3 липня буде сильною: як себе вберегти

Магнітна буря. / © Associated Press

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У четвер, 3 липня, сонячна активність буде на високому рівні. Магнітна буря підніметься до червоного рівня - К-індекс 4.7.

Про це повідомляє Мeteoagent станом на 07:00.

Зазначається, що магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Дуже суттєвих магнітних бур не очікується.

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Магнітна буря 3 липня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Як зменшити вплив магнітних бур:

пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

нормалізуйте сон:

намагайтеся менше нервувати.

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