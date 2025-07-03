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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
2821
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 3 липня буде сильною: як себе вберегти

Висока активність Сонця може вплинути на самопочуття людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 3 липня, сонячна активність буде на високому рівні. Магнітна буря підніметься до червоного рівня - К-індекс 4.7.

Про це повідомляє Мeteoagent станом на 07:00.

Зазначається, що магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Дуже суттєвих магнітних бур не очікується.

Магнітна буря 3 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 3 липня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Нагадаємо, ми писала про шість рослин, які очищують повітря і покращують сон, а тому ідеально підходять для спальні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2821
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