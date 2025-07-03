Курс валют на 3 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют. / © Associated Press

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Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 3 июля. Доллар остался без изменений. Евро потерял 27 коп. С лотой уменьшился на 8 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке .

Курс доллара

1 доллар США - 41,81 (0 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,13 (-27 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,56 (-8 коп.)

Напомним, последняя неделя июня для курса валют в Украине оказалась бурной. Доллар подешевел ниже 42 гривен, а евро рванул вверх и уже стоит более 49 гривен за единицу . Что покупать, а что продавать читайте в материале ТСН.ua.

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Дата публикации 14:26, 01.07.25 Количество просмотров 206 Десятки тысяч людей случайно стали миллионерами! Но ненадолго! Что произошло?