Жара негативно влияет на здоровье / © Associated Press

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Слишком сильная жара оказывает негативное влияние на здоровье и может даже убить. Людям старше 65 лет, младше 5 лет, беременным женщинам, людям с заболеваниями (такими как болезни сердца и психические расстройства) и работающим на улице нужна дополнительная защита в жару.

Для того чтобы почувствовать прохладу, необязательно иметь кондиционер или вентилятор.

Влажные простыни

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Так называемый египетский метод помогает спасаться от жары ночью во время сна. Для этого нужно смочить простыню прохладной водой и хорошо ее отжать руками или с помощью стиральной машины. Ткань должна остаться едва влажной, и тогда спасет от удушливого зноя.

Холодные напитки

Для того чтобы напиток быстро и эффективно охладился, понадобится только бумажное полотенце. Его необходимо смочить холодной водой и обернуть вокруг банки или бутылки. После этого напиток достаточно оставить в морозилке всего на 15 минут.

Важно избегать обезвоживания и заполнять минералы, которые мы теряем, когда потеем.

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Самодельные сквозняки

С помощью окон и дверей можно настроить вентиляцию так, чтобы теплый воздух выдувался наружу. Легкий сквозняк обеспечит поток прохладного воздуха и поможет переживать жару.

Закрыть окна

В жару кажется логичным открыть все окна и двери, но около 30% нежелательного тепла попадают в помещение именно с улицы. Шторы или жалюзи также помогут снизить температуру. Если в комнате работает кондиционер, лучше «законсервировать» ее, чтобы прохлада сохранялась дольше. Вечером же окна можно открыть, чтоб запустить прохладу.

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Мятный чай

Ментол запускает белковые сенсорные рецепторы во рту, заставляющие чувствовать холод. Поэтому такие продукты как мята, эстрагон, базилик и орегано, дарят ощущение охлаждения.

Холодная вода

Погружение ног в умеренно холодную воду — хороший способ снизить внутреннюю температуру тела и поддерживать работу внутренних органов. Она также помогает снизить отеки на косточках и ступнях.

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Эксперты также советуют носить одежду, которая дышит. Лучший способ сохранять прохладу в эти жаркие времена — это носить ткани, которые способствуют циркуляции воздуха, отводят пот от тела и сохраняют прохладу.

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