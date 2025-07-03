Cпека негативно впливає на здоров’я / © Associated Press

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Занадто сильна спека негативно впливає на здоров’я і може навіть вбити. Людям старше 65 років, молодше 5 років, вагітним жінкам, людям із захворюваннями (такими як хвороби серця та психічні розлади) та тим, хто працює на вулиці, потрібен додатковий захист у спеку.

Для того, щоб відчути прохолоду, необов’язково мати кондиціонер або вентилятор.

Вологі простирадла

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Так званий єгипетський метод також допомагає рятуватись від спеки вночі — під час сну. Для цього потрібно змочити простирадло прохолодною водою та добре його віджати руками або за допомогою пральної машини. Тканина має залишитись ледь вологою, і тоді врятує від задушливої спеки.

Холодні напої

Для того, щоб напій швидко та ефективно охолодився, знадобиться лише паперовий рушник. Його необхідно змочити холодною водою та обернути навколо банки або пляшки. Після цього напій достатньо залишити у морозилці лише на 15 хвилин.

Важливо уникати зневоднення і заповнювати мінерали, які ми втрачаємо, коли пітніємо.

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Саморобні протяги

За допомогою вікон та дверей можна налаштувати вентиляцію так, щоб тепле повітря видувалося назовні. Легкий протяг забезпечить потік прохолодного повітря та допоможе переживати спеку.

Зачинити вікна

У спеку здається логічним відкрити усі вікна та двері, але майже 30% небажаного тепла потрапляють у приміщення саме з вулиці. Штори або жалюзі також допоможуть знизити температуру. Якщо у кімнаті працює кондиціонер, краще «законсервувати» її, щоб прохолода зберігалася довше. Ввечері ж вікна можна відкрити, щоб запустити прохолоду.

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М’ятний чай

Ментол запускає білкові сенсорні рецептори в роті, які змушують відчувати холод. Через це такі продукти як м’ята, естрагон, базилік і орегано, дарують відчуття охолодження.

Холодна вода

Занурення ніг у помірно холодну воду — добрий спосіб знизити внутрішню температуру тіла та підтримувати роботу внутрішніх органів. Вона також допомагає зменшити набряки на кісточках і ступнях.

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Експерти також радять носити одяг, що дихає. Найкращий спосіб зберігати прохолоду в ці спекотні часи — це носити тканини, які сприяють циркуляції повітря, відводять піт від тіла та зберігають прохолоду. До таких тканин належать бавовна, льон і віскоза.

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