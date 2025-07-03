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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ГСЧС: в Одессе эвакуировали 50 человек из дома, который атаковал беспилотник

В Одессе есть пострадавшие в результате российских обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Одесса

Одесса

Из-за вражеской атаки в Одессе повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа.

Об этом пишет ГСЧС .

Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших.

На месте развернут пункт несокрушимости ГСЧС, работают психологи.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы намерениях Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули: какие бы амбиции не имел российский диктатор по Украине — реализовать их ему не удастся.

В СНБО отметили, что Путин стремится к полному уничтожению Украины, однако его желания не имеют никакой перспективы. Обсуждать его «планы» вроде оккупации Одессы — бесполезно, ведь им не суждено было осуществиться.

Как подчеркивают в ведомстве, именно Украина имеет четкую цель — ликвидацию путинского режима.

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