- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 775
- Время на прочтение
- 1 мин
ГСЧС: в Одессе эвакуировали 50 человек из дома, который атаковал беспилотник
В Одессе есть пострадавшие в результате российских обстрелов.
Из-за вражеской атаки в Одессе повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа.
Об этом пишет ГСЧС .
Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших.
На месте развернут пункт несокрушимости ГСЧС, работают психологи.
Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы намерениях Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули: какие бы амбиции не имел российский диктатор по Украине — реализовать их ему не удастся.
В СНБО отметили, что Путин стремится к полному уничтожению Украины, однако его желания не имеют никакой перспективы. Обсуждать его «планы» вроде оккупации Одессы — бесполезно, ведь им не суждено было осуществиться.
Как подчеркивают в ведомстве, именно Украина имеет четкую цель — ликвидацию путинского режима.