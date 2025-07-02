Как распознать перегрев и защитить себя в жару: советы

Как распознать перегрев и защитить себя в жару / © Credits

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Представьте, что вы в жаркий день пытаетесь охладить весь дом одним вентилятором. В конце концов, тепла становится слишком много, и он просто не успевает охлаждать. То же самое происходит с нашим телом при перегревании. Организм перегружается теплом и нуждается в помощи, чтобы охладиться.

Об этом пишет Украинская правда.

Обычно наше тело имеет защитные механизмы, которые охлаждают его, когда становится слишком жарко. К примеру, потовые железы вырабатывают пот, который, испаряясь из кожи, снижает температуру тела. Но иногда жара и влажность настолько сильны, или организм производит много внутреннего тепла (например, во время интенсивных тренировок), что естественная система охлаждения не справляется.

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Тепловые поражения могут иметь разную степень тяжести: от легких, проходящих после отдыха или домашнего лечения, до очень серьезных, требующих немедленной медицинской помощи.

Что влияет на реакцию организма на перегревание? Это общее состояние здоровья, вентиляция в помещении, водный баланс и способность адаптироваться к изменению температуры.

Основные виды тепловых поражений

Тепловой гипергидроз (потница):

Мелкие, зудящие прыщики на коже, вызванные чрезмерным потоотделением.

Появляется на шее, верхней части груди, паху, под грудью. Часто встречается у младенцев.

Что делать? Носите легкую, свободную одежду и избегайте перегрева.

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Тепловой отек:

Проявляется отеком голеней, кистей и других участков тела. Возникает из-за расширения сосудов и венозного застоя.

Чаще бывает у пожилых, но может появиться и у детей и взрослых.

Что делать? Переместитесь в прохладное место, приподнимите нижние конечности (например, на подушку) на 15 минут. Для профилактики можно использовать компрессионные чулки после консультации с лечащим врачом.

Тепловые судороги:

Мышечные спазмы в ногах, руках или других частях тела, возникающие при физических нагрузках в жару при сильном потоотделении.

Это легкая форма поражения, но она является предупреждением : если не охладиться, может развиться более серьезное состояние.

Что делать? Обеспечьте покой, восстановите водный баланс, выполните упражнения на растяжение мышц.

Тепловое синкопе (обморок):

Головокружение или обморок, возникающий при длительном стоянии в жару или резком вставании.

Способствуют обезвоживанию и отсутствию акклиматизации. Температура тела при этом не увеличивается.

Что делать? Переместите человека в холодное место, поднимите ноги, обеспечьте спокойствие и контроль водного баланса.

Тепловой стресс:

Легкая форма теплового поражения, возникающая у людей, работающих в жарких условиях. Проявляется как физическое изнурение и дискомфорт.

Длительное влияние экстремальной жары может привести к профессиональным заболеваниям и более тяжелым поражениям.

Важно: предотвращать это состояние на рабочем месте.

Тепловое истощение:

Состояние средней тяжести, являющееся реакцией на чрезмерную потерю воды и соли из-за потоотделения. Температура тела поднимается до 37–40 °C.

Симптомы: головные боли, тошнота, головокружение, слабость, раздражительность, жажда, сильное потоотделение, уменьшение количества мочи.

Важное отличие от теплового удара: отсутствие серьезных нарушений со стороны центральной нервной системы и внутренних органов.

Что делать? Обеспечить физическое спокойствие, снять лишнюю одежду, переместить в прохладное место, восстановить водный баланс. Можно использовать холодный душ или холодные компрессы. Без своевременной помощи может перейти в тепловой удар!

Тепловой удар:

Самое тяжелое проявление теплового поражения. Появляется, когда температура тела превышает 40 °C.

К симптомам теплового истощения прилагаются признаки нарушения работы мозга: спутанность сознания, изменения поведения, дезориентация, неразборчивость речи.

Может возникнуть как от физических нагрузок в жару, так и от длительного пребывания в горячей среде.

Это безотлагательное состояние, требующее немедленной медицинской помощи! Самостоятельно можно переместить пострадавшего в прохладное место и использовать доступные средства для охлаждения.

Как уберечься от перегрева?

Следуйте этим простым советам, чтобы снизить риск тепловых поражений:

Одежда: носите свободную одежду из натуральных тканей.

Вода: всегда пейте достаточно воды.

Прохлада дома: поддерживайте комфортную температуру с помощью вентиляторов или кондиционеров.

Укрытие от жары: заранее определите места, куда можно пойти в жаркую погоду (например, торговые центры, библиотеки).

Физическая активность: ограничивайте или избегайте ее в жару. Если это невозможно, совершайте частые перерывы в тени или прохладном помещении.

Охлаждающий душ: принимайте его после пребывания на жаре.

Консультация с врачом: обсудите риски, связанные с жарой, если у вас есть хронические заболевания.

Напомним, В Испании из-за экстремальной жары и масштабных лесных пожаров погибли три человека. В каталонской провинции Лерида в результате пожара, охватившего более 6500 гектаров, погибли двое сельскохозяйственных работников, попавших в ловушку огня, пытаясь добраться до своих автомобилей. Из-за опасности власти заставили около 18 тысяч жителей оставаться дома ради безопасности.

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Первые дни июля в Украине прохладные. Впрочем, впереди жара. В части областей она будет достаточно сильной.