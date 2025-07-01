Борьба с жарой: какие "лайфхаки" могут оказаться роковыми

Некоторые популярные советы от жары могут привести к фатальным последствиям.

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Во время сильной жары люди ищут креативные способы охладиться. Тысячи видео на TikTok предлагают лайфхаки, как адаптировать обычный вентилятор и превратить его в самодельный кондиционер. Однако эксперты предупреждают: некоторые из этих советов могут быть смертельно опасны.

Об этом пишет Daily Mail.

Опасные лайфхаки и объяснения экспертов

Эксперты из Electrical Safety First отмечают, что следует избегать любых «айфгаков», предполагающих использование воды или льда.

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«Вода и электричество несовместимы. Все, что заморожено, со временем растает и потенциально зальет ваш вентилятор водой. Эта вода рискует не только попасть на мотор, но и на окружающие розетки, что значительно повышает риск поражения током», — предупредил Люк Осборн, технический директор компании Electrical Safety First.

Один из самых популярных «лайфхаков» TikTok — это прикрепление замороженных бутылок с водой к задней части вентилятора. Хотя поначалу это помогает циркулировать более холодный воздух по комнате, через некоторое время это может закончиться катастрофой.

"Этот бездумный "лайфхак" не только опасен, но и неэффективен", - пояснил он.

Замороженные бутылки воды неизбежно растают, создавая конденсат на наружной поверхности бутылки. Эти капли могут попасть на двигатель вентилятора, что увеличивает риск поражения электрическим током.

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«Вы также прибавляете вес вентилятору, с которым он не рассчитан работать, что может создать излишнюю нагрузку на его двигатель и риск повреждения устройства. Хотя вы можете почувствовать несколько секунд облегчения, этот лайфхак бессмыслен, поскольку он не обеспечит достаточно холодного воздуха, чтобы снизить температуру по всей комнате», — предупредил Осборн.

Некоторые пользователи также размещают замороженные полотенца на верхней части вентилятора, пытаясь создать более холодный воздух.

«Как и другие неэффективные „лайфхаки“, замороженное полотенце не обеспечит достаточной энергии для охлаждения комнаты», — добавил эксперт.

Даже миска со льдом перед вентилятором – не лучшая идея, хотя этот способ создает гораздо меньше рисков поражения электрическим током, поскольку лед находится вдали от электрических компонентов вентилятора.

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«Даже если вы попробуете этот «лайфхак», вам, скорее всего, будет жарко, поскольку миска со льдом не обеспечит достаточное облегчение и постоянное охлаждение комнаты.

Безопасные способы охлаждения

К счастью, специалисты Electrical Safety First также предоставили советы по безопасным и эффективным способам борьбы с жарой:

Создайте сквозняк: Откройте окна на противоположных сторонах дома или квартиры, чтобы создать перекрестный ветер.

Держите шторы и жалюзи закрытыми днем: «Вашей первой мыслью может быть открыть окна, но таким образом вы только уроните горячий воздух внутрь», — объясняют эксперты. Затенение комнаты может помочь поддерживать низкую температуру внутри. Учтите ориентацию окон. Комната, окна которой выходят на восток, будет нагреваться в первой половине дня, тогда как комната с окнами на запад будет нагреваться после обеда.

Проветривайте вечером: Когда температура вечером снизится, снова откройте окна, чтобы разрешить прохладному воздуху попасть в комнаты.

Напомним, Европа продолжает страдать от аномальной жары, бушуют пожары и тают ледники . Власти многих стран уже находятся в состоянии готовности оперативно реагировать на возможные последствия.