Боротьба зі спекою: які "лайфгаки" можуть виявитися фатальними

Деякі популярні поради від спеки можуть призвести до фатальних наслідків

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Під час сильної спеки люди шукають креативні способи охолодитися. Тисячі відео на TikTok пропонують «лайфгаки», як адаптувати звичайний вентилятор і перетворити його на «саморобний кондиціонер». Проте експерти попереджають: деякі з цих порад можуть бути смертельно небезпечними.

Про це пише Daily Mail.

Небезпечні лайфгаки та пояснення експертів

Експерти з Electrical Safety First наголошують, що потрібно уникати будь-яких «лайфгаків», які передбачають використання води або льоду.

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«Вода та електрика несумісні. Все, що заморожено, з часом розтане і потенційно заллє ваш вентилятор водою. Ця вода ризикує потрапити не лише на мотор, а й на навколишні розетки, що значно підвищує ризик ураження електричним струмом», — попередив Люк Осборн, технічний директор компанії Electrical Safety First.

Один з найпопулярніших «лайфгаків» у TikTok — це прикріплення заморожених пляшок з водою до задньої частини вентилятора. Хоча спочатку це допомагає циркулювати прохолоднішому повітрю по кімнаті, проте через деякий час це може закінчитися катастрофою.

«Цей бездумний „лайфгак“ не лише небезпечний, а й неефективний», — пояснив він.

Заморожені пляшки води неминуче розтануть, створюючи конденсат на зовнішній поверхні пляшки. Ці краплі можуть потрапити на двигун вентилятора, що збільшує ризик ураження електричним струмом.

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«Ви також додаєте вагу вентилятору, з якою він не розрахований працювати, що може створити зайве навантаження на його двигун і ризик пошкодження пристрою. Хоча ви можете відчути кілька секунд полегшення, цей „лайфгак“ безглуздий, оскільки він не забезпечить достатньо холодного повітря, щоб знизити температуру по всій кімнаті», — попередив Осборн.

Деякі користувачі також розміщують заморожені рушники на верхній частині вентилятора, намагаючись створити холодніше повітря.

«Як й інші неефективні „лайфгаки“, заморожений рушник не забезпечить достатньо енергії для охолодження кімнати», — додав експерт.

Навіть миска з льодом перед вентилятором — не найкраща ідея, хоча цей спосіб створює набагато менше ризиків ураження електричним струмом, оскільки лід перебуває далеко від електричних компонентів вентилятора.

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«Навіть якщо ви спробуєте цей „лайфгак“, вам, найімовірніше, буде спекотно, оскільки миска з льодом не забезпечить достатнього полегшення і постійного охолодження кімнати. Переконайтеся, що лід перебуває достатньо далеко від вентилятора, щоб уникнути контакту пристрою з вологою, якщо він перекинеться», — зауважив Осборн.

Безпечні способи охолодження

На щастя, фахівці Electrical Safety First також надали поради щодо безпечних та ефективних способів боротьби зі спекою:

Створіть протяг: відчиніть вікна на протилежних боках будинку чи квартири, щоб створити перехресний вітер.

Тримайте штори та жалюзі закритими вдень: «Вашою першою думкою може бути відчинити вікна, але таким чином ви лише впустите гаряче повітря всередину», — пояснюють експерти. Затінення кімнати може допомогти підтримувати низьку температуру всередині. Врахуйте орієнтацію вікон. Кімната, вікна якої виходять на схід, нагріватиметься в першій половині дня, водночас кімната з вікнами на захід нагріватиметься пообіді.

Провітрюйте ввечері: коли температура ввечері знизиться, знову відчиніть вікна, щоб дозволити прохолодному повітрю потрапити до кімнат.

Нагадаємо, Європа продовжує страждати від аномальної спеки, вирують пожежі й тануть льодовики. Влада багатьох країн уже перебуває у стані готовності, щоб оперативно реагувати на можливі наслідки.