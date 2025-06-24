Не робіть цього в спеку: вчений розкрив головну помилку під час прийняття душу

Вчений застерігає від спроб освіжитись під холодним душем у сильну спеку

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У спекотні літні дні багато хто прагне освіжитися під прохолодним душем. Проте, як стверджує професор анатомії Ланкастерського університету Адам Тейлор, це може бути не лише неефективно, але й мати небажані наслідки для організму. Всупереч поширеній думці, холодна вода зовсім не допомагає нам охолонути у спеку.

Про це пише Daily Mail.

Парадокс холодного душу

Багато хто відчуває приємне полегшення, пірнаючи під крижаний душ після перебування на спеці. Однак, за словами професора Тейлора, це відчуття є оманливим і не сприяє зниженню внутрішньої температури тіла. Вся справа в тому, як реагують наші кровоносні судини на різкі зміни температури.

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Оптимальна температура нашого тіла становить близько 37°C. Коли наше внутрішнє тепло підвищується, організм запускає різні механізми для охолодження. Однією з важливих реакцій є розширення кровоносних судин, що дозволяє більшій кількості крові наблизитися до прохолоднішої поверхні шкіри. Таким чином відбувається тепловіддача.

«Під впливом холоду, наприклад, холодного душу, кровоносні судини біля поверхні шкіри звужуються, зменшуючи приплив крові до цих ділянок», — пояснив професор Тейлор.

Холодна вода неефективна для охолодження

Виходить, що в контексті охолодження організму холодний душ робить абсолютно протилежне тому, що потрібно! Замість того, щоб сприяти тепловіддачі, він зменшує приплив крові до поверхні шкіри.

«Це утримує тепло всередині, навколо ваших органів, замість того, щоб вивільняти його. По суті, ви обманюєте своє тіло, змушуючи його думати, що йому нібито потрібно не охолоджуватися, а навпаки — зберігати тепло», — наголосив вчений.

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Небезпека різкого охолодження

Раптовий вплив дуже низьких температур може мати навіть небезпечні наслідки для деяких людей, попередив професор Тейлор. Занурення у воду температурою 15°C або нижче може спровокувати реакцію низькотемпературного шоку. Це призводить до швидкого звуження кровоносних судин шкіри, що різко підвищує кров’яний тиск. Такий стрибок може бути особливо небезпечним для людей з існуючими серцевими захворюваннями, такими як ішемічна хвороба серця.

«На щастя, такі випадки рідкісні І, ймовірно, не трапляться, якщо ви просто приймаєте холодний душ або ванну вдома. Але вам, можливо, варто відмовитися від крижаного занурення або уникати крижаної ванни у спекотний день саме з цієї причини», — зауважив професор.

Найкращий вибір душу в спеку

Професор Тейлор підкреслив, що не лише холодний, а й гарячий душ не є найкращим варіантом у спекотну погоду. Вода, тепліша за температуру тіла, передаватиме тепло організму, потенційно підвищуючи його внутрішню температуру.

Найефективнішим способом освіжитися та підтримувати оптимальну температуру тіла в спеку є теплий або ледь прохолодний душ чи ванна з температурою води 26-27°C.

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Ще одна причина відмовитися від холодного душу в спеку

Окрім впливу на терморегуляцію, холодний душ може бути менш ефективним у плані гігієни. Дослідження показали, що холодна вода гірше видаляє та розщеплює шкірне сало та бактерії порівняно з теплішою водою.

Це означає, що неприємний запах тіла може зберігатися, а забруднення, що затримуються в порах, можуть призвести до появи чорних цяток, білих цяток та акне. Тепла або ледь прохолодна вода, навпаки, допомагає розчиняти та вивільняти вміст пор.

Нагадаємо, через рекордну спеку у відділеннях невідкладної допомоги побільшало пацієнтів. Медики б’ють на сполох, адже високі температури повітря загрожують життю та провокують сплеск хвороб. Фахівці попереджають, що перегрів організму є смертельно небезпечим для організму людини.