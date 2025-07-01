Пророцтво відлякало туристів / © Associated Press

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Пророцтво, яке понад 25 років тому зробила японська манґака Рьо Тацукі, спричинило хвилю паніки й різке падіння туристичних запитів до Японії з країн Азії.

Про це пише dailymail.

Рьо Тацукі, яку часто називають «японською Вангою» за її моторошні передбачення, здобула репутацію провидиці після точного пророкування таких подій, як смерть Фредді Мерк’юрі, принцеси Діани, землетрусу в Кобе 2011 року та пандемії Covid-19.

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В одному зі своїх графічних романів, заснованому на «пророчих снах», вона передрекла катастрофу, яка має статись 5 липня 2025 року.

Інтерпретації передбачення включають можливий землетрус або цунамі внаслідок розлому між Японією та Філіппінами. Через ці страхи спостерігається різке зниження кількості бронювань квитків до Японії. Наприклад, за даними Bloomberg Intelligence, бронювання з Гонконгу впали на 50% у річному вимірі, а на період кінця червня — початку липня аж на 83%.

Влада закликає не панікувати

Сама Тацукі застерігає від надмірної віри в її бачення і радить людям орієнтуватися на наукові дані. Японська влада також закликає ігнорувати подібні чутки.

«Це стане великою проблемою, якщо чутки в соцмережах зашкодять туризму. Немає жодних підстав для тривоги. Японці залишаються вдома. Закликаю всіх не зважати на ці чутки та приїжджати до Японії», — заявив губернатор префектури Міяґі Йошіхіро Мурай.

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Хоча прогнози Тацукі науково не підтверджені, варто зазначити, що Японія дійсно розташована в сейсмічно активному регіоні — на так званому Тихоокеанському «Вогняному кільці». У квітні урядова група прогнозувала, що в разі потужного землетрусу на тихоокеанському узбережжі країни можуть загинути до 298 тисяч осіб.

Таємничі передбачення Рьо Тацукі, які здійснилися

Тацукі стала відомою 1999 року після публікації книжки «Майбутнє, яке я бачила». У ній вона описала бачення, які згодом, як стверджується, співпали з реальними подіями. Зокрема, вона передбачила:

смерть Фредді Мерк’юрі 24 листопада (точно за 15 років до реального дня смерті);

загибель принцеси Діани в ДТП;

землетрус у Кобе, що стався через 15 днів після одного з її пророчих снів.

Вона вважає, що її пророчі сни з’являються з певною періодичністю, кратною п’яти.

Зазначимо, як і болгарська провидиця Ванга, Тацукі вже стала культовою фігурою, особливо після того, як низка її прогнозів начебто справдилися.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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