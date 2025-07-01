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На лайнері Disney Dream чоловік стрибнув в океан за донькою
Свідки зняли на відео порятунок дитини та батька в океані.
Під час круїзу лайнера Disney Dream, який прямував з Багамських островів до США, батько стрибнув в океан, щоб врятувати доньку, яка впала з круїзного лайнера Disney Dream.
Про це пише видання BBC News Україна.
Свідки розповідали, що дитина впала з четвертої палуби судна, коли її батько фотографував її біля поручнів.
Після падіння дівчинки в океан батько миттєво кинувся за нею і стрибнув у воду. Капітан судна одразу оголосив тривогу про людину за бортом і розгорнув корабель для рятувальної операції.
На відео, яке зняли пасажири, видно, як екіпаж рятує батька й доньку, піднімаючи їх на рятувальний човен. Свідки зазначають, що судно простояло на місці близько 10 хвилин, поки тривала операція порятунку.
Пасажирка Лаура Амадор поділилася враженнями: «Корабель рухався швидко, так швидко, що це неймовірно, як швидко люди перетворилися на крихітні цятки в океані, а ти просто втрачаєш їх з поля зору».
Інша пасажирка розповіла американському кореспонденту CBS News, що капітан знизив швидкість, розвернув корабель і відправив рятувальний човен з екіпажем за потерпілими.
Речник Disney Cruise Line підтвердив, що екіпаж швидко і професійно провів операцію порятунку, завдяки чому обоє пасажирів були повернені на борт протягом кількох хвилин.
Пасажир Гар Франц, який також став свідком події, описав інцидент як «божевільний і жахливий»: «Ми бачили, як чоловік і донька впали в океан і майже зникли за горизонтом».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристку, яка продала все заради трирічного круїзу, вигнали з корабля через її SMS у WhatsApp.