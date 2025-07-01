ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
985
Час на прочитання
2 хв

На лайнері Disney Dream чоловік стрибнув в океан за донькою

Свідки зняли на відео порятунок дитини та батька в океані.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Порятунок дитини

Порятунок дитини

Під час круїзу лайнера Disney Dream, який прямував з Багамських островів до США, батько стрибнув в океан, щоб врятувати доньку, яка впала з круїзного лайнера Disney Dream.

Про це пише видання BBC News Україна.

Свідки розповідали, що дитина впала з четвертої палуби судна, коли її батько фотографував її біля поручнів.

Після падіння дівчинки в океан батько миттєво кинувся за нею і стрибнув у воду. Капітан судна одразу оголосив тривогу про людину за бортом і розгорнув корабель для рятувальної операції.

На відео, яке зняли пасажири, видно, як екіпаж рятує батька й доньку, піднімаючи їх на рятувальний човен. Свідки зазначають, що судно простояло на місці близько 10 хвилин, поки тривала операція порятунку.

Пасажирка Лаура Амадор поділилася враженнями: «Корабель рухався швидко, так швидко, що це неймовірно, як швидко люди перетворилися на крихітні цятки в океані, а ти просто втрачаєш їх з поля зору».

Інша пасажирка розповіла американському кореспонденту CBS News, що капітан знизив швидкість, розвернув корабель і відправив рятувальний човен з екіпажем за потерпілими.

Речник Disney Cruise Line підтвердив, що екіпаж швидко і професійно провів операцію порятунку, завдяки чому обоє пасажирів були повернені на борт протягом кількох хвилин.

Пасажир Гар Франц, який також став свідком події, описав інцидент як «божевільний і жахливий»: «Ми бачили, як чоловік і донька впали в океан і майже зникли за горизонтом».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристку, яка продала все заради трирічного круїзу, вигнали з корабля через її SMS у WhatsApp.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie