На лайнере Disney Dream мужчина прыгнул в океан за дочерью

Спасение ребенка

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Во время круиза лайнера Disney Dream, который направлялся с Багамских островов в США, отец прыгнул в океан, чтобы спасти дочь, которая упала с круизного лайнера Disney Dream

Об этом пишет издание BBC News Украина.

Свидетели рассказывали, что ребенок упал с четвертой палубы судна, когда его отец фотографировал его у поручней.

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После падения девочки в океан отец мгновенно бросился за ней и прыгнул в воду. Капитан судна сразу объявил тревогу о человеке за бортом и развернул корабль для спасательной операции.

На видео, которое сняли пассажиры, видно, как экипаж спасает отца и дочь, поднимая их на спасательную лодку. Свидетели отмечают, что судно простояло на месте около 10 минут, пока продолжалась операция спасения.

Пассажирка Лаура Амадор поделилась впечатлениями: «Корабль двигался быстро, так быстро, что это невероятно, как быстро люди превратились в крошечные пятнышки в океане, а ты просто теряешь их из виду»

Другая пассажирка рассказала американскому корреспонденту CBS News, что капитан снизил скорость, развернул корабль и отправил спасательную лодку с экипажем за пострадавшими.

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Представитель Disney Cruise Line подтвердил, что экипаж быстро и профессионально провел операцию спасения, благодаря чему оба пассажира были возвращены на борт в течение нескольких минут.

Пассажир Гар Франц, который также стал свидетелем происшествия, описал инцидент как «безумный и ужасный»: «Мы видели, как муж и дочь упали в океан и почти исчезли за горизонтом.»

Напомним, ранее мы писали о том, что туристку, которая продала все ради трехлетнего круиза, выгнали с корабля из-за ее SMS в WhatsApp