Что не стоит есть в жару: названы продукты, которые вредят организму

Пит / © Фото из открытых источников

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В жаркую погоду некоторые продукты могут не только усилить потоотделение, но и вызвать обезвоживание. Диетологи советуют более внимательно подходить к выбору пищи летом, чтобы не навредить организму.

Об этом пишут Новости Ю.

Согласно советам специалистов некоторые привычные продукты могут способствовать появлению резкого запаха пота. В частности, речь идет о серосодержащих продуктах — капусте, яйцах, чесноке и луке. При выведении серы вместе с потом она значительно ухудшает запах тела. Кроме того, употребление алкоголя в жару также провоцирует обезвоживание и усугубляет неприятные запахи.

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И хотя летом традиционно популярны холодные блюда и напитки, например мороженое или квас, они не всегда полезны. Квас и сладкие газированные напитки способствуют потере жидкости и могут создать дополнительную нагрузку на почки.

Специалисты также обращают внимание на необходимость поддержания водного баланса. Употребление чистой воды — главное условие нормального функционирования организма в жару. Напитки с высоким содержанием сахара лучше избегать, чтобы не провоцировать ожирение и перегрев.

Напомним, потливость вполне нормальное явление, особенно в жаркие летние дни, когда организм пытается охладить себя. Впрочем, не всегда запах пота должен быть резким или неприятным. В большинстве случаев достаточно соблюдать личную гигиену, чтобы свести запах к минимуму.

Однако медики предостерегают: резкий или необычный запах пота может оказаться не просто косметической проблемой, а симптомом серьезных нарушений в организме.

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