Эти пять соусов обязательно должны быть в вашем холодильнике, и вот почему

Такие соусы превратят самое простое блюдо в настоящее произведение кулинарного искусства. А благодаря своему натуральному составу они будут очень полезны для здоровья. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина».

Соевый соус имеет глубокий солоноватый вкус с легкой ноткой солода, поэтому идеально подходит к овощным, мясным и рыбным блюдам. Его активно используют в блюдах азиатской кухни, салатах и в качестве основы для маринада. Ферментированные соевые бобы, из которых производят этот соус, содержат аминокислоты и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца и замедляют старение клеток. Кроме того, соевый соус может частично заменить кухонную соль, что особенно актуально для тех, у кого проблемы с давлением.

Горчичный соус обладает характерным пряным вкусом с легкой кислинкой. Он будет подчеркивать вкус запеченного мяса, картофеля, бутербродов и салатов. К тому же горчичные зерна богаты микроэлементами — селеном и магнием, которые поддерживают нормальную работу сердца и сосудов. Соус также активизирует обмен веществ и хорошо согревает в холодное время года.

Гуакамоле. Это мексиканский соус с кислинкой, обладающий нежной кремовой текстурой и насыщенным вкусом. В его состав входят авокадо, сок лимона, чеснок и зелень. Его можно подавать к мясу, рыбе и салатам. Гуакамоле также невероятно полезен, поскольку содержит полиненасыщенные жирные кислоты. А благодаря высокому содержанию клетчатки соус быстро насыщает и укрепляет иммунитет.

Йогуртовый соус с чесноком. Такое сочетание ингредиентов создает освежающий и одновременно пикантный вкус. Соус подходит к овощам, рыбе, мясу, лавашу, а также прекрасно заменяет майонез в салатах. Йогурт обеспечивает организм полезными бактериями, улучшающими пищеварение, а чеснок обладает мощным антиоксидантным эффектом. Поэтому этот соус не только вкусен, но и полезен и питателен, его можно включать в свой ежедневный рацион.