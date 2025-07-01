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В Украине планируют повысить минимальную зарплату: чего следует ожидать
Правительство Украины раскрыло планы по поэтапному повышению социальных стандартов на ближайшие три года.
У правительства Украины есть планы по поэтапному повышению минимальной заработной платы на ближайшие годы. Согласно правительственным расчетам, ее размер будет постепенно расти и превысит 10 тысяч гривен к 2028 году.
Такую информацию обнародовал народный депутат Ярослав Железняк, анализируя Бюджетную декларацию за 2026-2028 годы.
Планируемые изменения выглядят так:
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата должна составлять 8 688 грн.
С 1 января 2027 года ожидается рост до 9 374 грн.
С 1 января 2028 года минимальная зарплата достигнет 10 059 грн.
В настоящее время минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 грн.
Прожиточный минимум будет расти незначительно
По прогнозам народного депутата, будет умеренное повышение прожиточного минимума на ближайшие годы. По обнародованным планам, ежегодно к прожиточному минимуму будет прибавляться около 200 гривен.
Рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц запланирован следующим образом:
2025 год: 3028 грн
2026 год: 3288 грн
2027 год: 3482 грн
2028 год: 3667 грн
Это свидетельствует об осторожном подходе правительства к пересмотру социальных стандартов в ближайшие три года.
Напомним, средняя зарплата в Украине выросла до 23460 гривен. Пока средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте составляет примерно 564 доллара. Это выше уровня, который был до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для сравнения, в 2021 году средняя зарплата составила 514 долларов.